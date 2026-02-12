51歲謝金燕辣翻開挖9個洞！鴻海尾牙壓軸害怕「姐姐變奶奶」

謝金燕相隔十年重返鴻海尾牙。（一直打不倒有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕51歲的金曲歌后謝金燕相隔十年登上鴻海尾牙，震撼壓軸的她無愧電音女王封號，狂飆七首經典電音組曲，她身穿挖空的火辣戰袍，大秀美腿及纖腰嗨翻大巨蛋。

謝金燕表示：「謝謝鴻海再次邀請，也謝謝大家十年來還是這麼瘋！場地變大了，我也長大了，最感動的是，十年後你們都還在。」更笑說下次不要再等十年，「不然再過十年，姐姐真的要變奶奶了！」

謝金燕登上鴻海尾牙「2026全鴻海運動嘉年華」演出，賣力又唱又跳。（一直打不倒有限公司提供）

為此次演出，謝金燕準備「鴻海限定版」歌單作為馬年專屬禮物，包括開場嗨翻的《嗶嗶嗶》，以及《Turn口罩》、《月彎彎REMIX EDM》、《含淚跳恰恰》、《一級棒》、《姐姐》等組曲，把大巨蛋變成電音派對。

謝金燕加碼演唱衝破5億票房的電影《陽光女子合唱團》插曲，也是她自己的經典歌曲《練舞功》，把氣氛推向最高點。談及歌曲翻紅，她笑說：「這首歌紅了20年，編曲版本多到數不清，最近大家都在跳《練舞功》，不分老少跟著旋律一起動起來，根本是一種全民運動，大家都來練一練！」

除了舞曲火力全開，她也驚喜演唱《月彎彎》抒情版本，讓現場在電音炸裂後瞬間切換成溫柔模式。她直言：「電音炸翻現場，再加上抒情暖心，雙重驚喜，這是專屬鴻海、獨一無二的演出！」

謝金燕馬年不停歇，喊話舞台要炸人生要旺。（一直打不倒有限公司提供）

結束演出後，謝金燕隨即投入新作品籌備。她笑說：「放年假感覺一點都不能鬆懈，因為馬年一定要馬上出新歌，過年沒理由、沒藉口，只能在家繼續創作、練唱！」面對歌迷關心新專輯進度，她回應：「馬年馬上來，不要催啦！」談到馬年新願望，她豪氣喊話：「馬年我要舞台炸、人生旺、健健康康、平平安安、歡樂爆爆！」

