（影）《單身5》女王正面交鋒！崔美娜秀、金珉志對坐全網炸

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》播畢後餘波盪漾，昨官方釋出《單身即地獄5 Reunion》預告，其中一幕直接讓觀眾瞳孔地震，原來是兩大女王崔美娜秀、金珉志面對面坐下，氣氛毫無火藥味，還出現一句關鍵對話：「謝謝妳聯絡我。」

崔美娜秀（右）、金珉志對坐談話，引發網友熱議。（翻攝自YouTube）

公開的預告片段中，金珉志率先開口對崔美娜秀說：「謝謝妳聯絡我。」美娜秀則帶著微笑回應，氣氛看起來比想像中柔軟許多，接著珉志又補上一句：「我那時候真的很真心。」短短幾秒對話，又將觀眾拉回全網吵翻的三角修羅場。

當初在地獄島時，崔美娜秀、金珉志同時對宋承一動心，宋承一的「順位發言」則是讓三角關係雪上加霜，表示珉志是第一順位，美娜秀是第二順位；而珉志在私下對談時的一句：「妳（美娜秀）好像不太了解自己。」成為當季爭議金句之一。

對話結束後，美娜秀情緒潰堤落淚，那幕至今仍是網友二創素材。此次預告曝光後，支持和解派表示「女生把話講開才是真成熟」、「她們都成長了，這樣很好」、「其實兩個都很真，只是角度不同。」不過也有人直言「珉志那句話真的很狠」、「希望不是表面和平。」

