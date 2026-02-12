劉冠廷《雙囍》衝5億票房辦喜酒！吉岡里帆來台煮墨魚麵 監製嚇到不敢答應

監製張林翰（左起）、苗華川、蔡凡熙、9m88、田啟文、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華、陳淑芳、導演許承傑出席《雙囍》首映，一起比出愛心。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《雙囍》今天（12日）在台首映，現場祭出票房公約，如果破億，眾演員煮墨魚麵感謝觀眾，破5億則重現《雙囍》的電影場景，邀請大家來喝喜酒。現場拱票房破兩億邀請吉岡里帆煮墨魚麵給大家吃，監製苗華川嚇得推辭「不敢說」。

《雙囍》首映大玩諧音哏，請出「Horse成雙」盼電影大賣。（記者胡舜翔攝）

《雙囍》監製苗華川、張林翰、導演許承傑、演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙及特別演出的陳淑芳今天出席首映。

劉冠廷首扛賀歲電影，坦言相當緊張，盼全家大小一起支持《雙囍》。（記者胡舜翔攝）

首次扛起賀歲片主演，劉冠廷非常開心，邀請大家大年初一拜拜完之後，再到電影院去支持《雙囍》，適合全家大小同歡。被問到票房，他一開始裝作堅強，「我不緊張，因為一定會很好！」後來坦言真的超級緊張，不過因為最近國片聲勢很高，身為觀眾非常幸福，希望大家都能參與其中。

余香凝（左）、劉冠廷在《雙囍》中飾演夫妻，今天出席首映一起比愛心。（記者胡舜翔攝）

港星余香凝首次演出台灣電影就是賀歲片，她既興奮又緊張，畢竟這是她第一次到台灣演出，「人生第一次主演賀歲片就在台灣，而不是香港，希望大家都會喜歡。」許多台灣網友對余香凝的表現很是讚賞，她很感謝導演許承傑邀請她，團隊也把飾演新娘的她畫得很美，直呼「我好像沒有在大銀幕上看到自己的狀態這麼好」。

至於她在片中的耳飾、項鍊加起來要千萬，余香凝笑說壓力有夠大，肌肉整個都繃緊，戲裡戲外各一個保全在照顧珠寶。

楊貴媚在《雙囍》中飾演劉冠廷的媽媽。（記者胡舜翔攝）

庹宗華在《雙囍》中飾演劉冠廷爸爸，被大讚有他當爸就是票房保證。（記者胡舜翔攝）

過年要到了，這是劉冠廷、孫可芳的兒子「小太陽」的第二個過年，劉冠廷今年會包紅包感謝老婆，也會拿壓歲錢給小太陽，劉冠廷表示：「雖然他不會記得這些事情，但這是一個成為父母之後的儀式，包給小孩壓歲錢，希望新的一年平平安安、開開心心，我先幫他存起來，幫他開戶存在戶頭裡面，長大拿去用好的運用。」一旁的楊貴媚笑說：「其實就是拿去繳學費啦。」

老婆孫可芳也已經看過電影，對劉冠廷的表現讚譽有加，大讚「演得很好」。當時孫可芳也有來探班，似乎沒有在乎劉冠廷的新郎扮相帥不帥，眼中只有余香凝很漂亮，身為一個演員也能對於余香凝的壓力感同身受。余香凝的公婆、老公也會等電影在香港上映，一起進戲院支持。

陳淑芳繼《孤味》之後，特別客串許承傑的新作《雙囍》。（記者胡舜翔攝）

陳淑芳繼《孤味》之後，再次與許承傑合作，這次客串演出劉冠廷的奶奶，戲分不多，笑說自己說到做到，片酬可沒漲。她很開心能夠跟這些優秀的演員學習，不過被問到自己當新娘的時候比較美，還是自己結婚時比較美？陳淑芳也大方大讚余香凝很漂亮，願意回家翻箱倒櫃分享自己的婚紗照。

日本女神吉岡里帆在片中演出關鍵的角色，導演許承傑透露，吉岡里帆當初在東京影展時，十分有義氣的一起出席紅毯以及首映，雖然她一開始擔心戲分不夠，不過吉岡里帆擔任這個故事中承先啟後的重點，她也希望台灣觀眾們喜歡。

蔡凡熙演出《雙囍》，盼能見吉岡里帆一面。（記者胡舜翔攝）

不過提到吉岡里帆，蔡凡熙吃味的說，當初東京影展都沒揪他，所以沒看到吉岡里帆。現場拱如果票房創佳績就邀請吉岡里帆來台宣傳，結果蔡凡熙第一個舉手：「到時候有沒有邀我，我都會來！」笑翻全場。

9m88在《雙囍》中飾演婚顧。（記者胡舜翔攝）

