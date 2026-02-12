自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《單身即地獄5》被罵整季…崔美娜秀翻身 洪真慶道歉畫面瘋傳

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》週二播畢，話題女王崔美娜秀討論度仍居高不下，她近日出席餐敘，獲主持人洪真慶公開道歉，彷彿以宮鬥戲女主角之姿贏得勝利。

主持人洪真慶（左）因在節目中說了崔美娜秀不少話，在餐敘中雙手合十致歉。（翻攝自X）主持人洪真慶（左）因在節目中說了崔美娜秀不少話，在餐敘中雙手合十致歉。（翻攝自X）

擔任《單身即地獄5》MC的洪真慶透過社群公開聚餐合照，可見她在崔美娜秀面前雙手合十、低頭致歉的模樣，引發關注；崔美娜秀則閉著眼、雙手抱胸，畫面十分有趣，另一張洪真慶也與她親密自拍，氣氛看來相當融洽。

2022年成為韓國小姐冠軍的崔美娜秀，在《單身即地獄5》初期便在4位男嘉賓之間搖擺不定，引發不少爭議。當時包括洪真慶在內的MC們曾直言「無法護航」、「看得很痛苦」、「差不多可以了」等犀利評論。

主持人洪真慶（左）和崔美娜秀合照，兩人看來相處融洽。（翻攝自X）主持人洪真慶（左）和崔美娜秀合照，兩人看來相處融洽。（翻攝自X）

後來，崔美娜秀因與金珉志音同時喜歡宋承一而產生情緒衝突，最終落淚。對此，洪真慶也公開表示：「不知道美娜秀因為我們MC會不會很生氣，我們確實說了不少她的話，對不起，美娜秀。」洪真慶還坦言：「其實我們在休息時間也會被製作單位叫去，說我們講話好像有點太重了，被提醒後就知道會稍微收斂一點。」

此外，同一天，「Netflix Korea」頻道也釋出《單身即地獄 Reunion》官方預告，內容將揭露第5季出演者未完待續的真實幕後故事。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中