《單身即地獄5》被罵整季…崔美娜秀翻身 洪真慶道歉畫面瘋傳

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》週二播畢，話題女王崔美娜秀討論度仍居高不下，她近日出席餐敘，獲主持人洪真慶公開道歉，彷彿以宮鬥戲女主角之姿贏得勝利。

主持人洪真慶（左）因在節目中說了崔美娜秀不少話，在餐敘中雙手合十致歉。（翻攝自X）

擔任《單身即地獄5》MC的洪真慶透過社群公開聚餐合照，可見她在崔美娜秀面前雙手合十、低頭致歉的模樣，引發關注；崔美娜秀則閉著眼、雙手抱胸，畫面十分有趣，另一張洪真慶也與她親密自拍，氣氛看來相當融洽。

2022年成為韓國小姐冠軍的崔美娜秀，在《單身即地獄5》初期便在4位男嘉賓之間搖擺不定，引發不少爭議。當時包括洪真慶在內的MC們曾直言「無法護航」、「看得很痛苦」、「差不多可以了」等犀利評論。

主持人洪真慶（左）和崔美娜秀合照，兩人看來相處融洽。（翻攝自X）

後來，崔美娜秀因與金珉志音同時喜歡宋承一而產生情緒衝突，最終落淚。對此，洪真慶也公開表示：「不知道美娜秀因為我們MC會不會很生氣，我們確實說了不少她的話，對不起，美娜秀。」洪真慶還坦言：「其實我們在休息時間也會被製作單位叫去，說我們講話好像有點太重了，被提醒後就知道會稍微收斂一點。」

此外，同一天，「Netflix Korea」頻道也釋出《單身即地獄 Reunion》官方預告，內容將揭露第5季出演者未完待續的真實幕後故事。

