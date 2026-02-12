自由電子報
首搭檔隋棠就「大吵一架」 林依晨遭尪虧：妳就是諧星

隋棠（左）與林依晨出道都超過20年，回在表演工作坊經典舞台劇《暗戀桃花源》初次合作。（記者陳奕全攝）隋棠（左）與林依晨出道都超過20年，回在表演工作坊經典舞台劇《暗戀桃花源》初次合作。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠與林依晨出道都超過20年，卻始終沒有合作過，這回在表演工作坊經典舞台劇《暗戀桃花源》終於碰頭，今出席記者會提到初次搭檔，因為劇中上演「劇中劇」，她們分屬2個不同劇團，在台上會有劇團之間的吵架，導演賴聲川笑說會為2人修改劇本，「大家給了我靈感，要讓她們吵一下。」看來40週年特別版就是這部分。

隋棠（左起）、導演賴聲川、林依晨。（記者陳奕全攝）隋棠（左起）、導演賴聲川、林依晨。（記者陳奕全攝）

林依晨相隔16年再度挑戰舞台劇，她說最近接演的電影、戲劇角色都很陰鬱，這回演出的「春花」外放、撫媚、慕強又有張揚的美麗，另外還有一名白衣女子，純潔、樂觀、積極，她說：「當然大家知道喜劇最難演，我一開始出道也都演出喜劇，想重新再劇場跟資歷深、經驗豐富的大家互相切磋，有點像是練功。」

林依晨（右）相隔16年再度挑戰舞台劇。（記者陳奕全攝）林依晨（右）相隔16年再度挑戰舞台劇。（記者陳奕全攝）

她老公聽到她要演出討喜的喜劇角色，評價是：「反正妳私下就是諧星，去試試看吧。」她聽聞後直接答應接演：「因為太貪玩，太好玩了。」至於到底是什麼事讓老公下這番註解？她回「這就不好說了」。

作為三寶媽的隋棠分享孩子紅包錢處理方式。（記者陳奕全攝）作為三寶媽的隋棠分享孩子紅包錢處理方式。（記者陳奕全攝）

此外，農曆年將至，2人身為媽媽，問到孩子紅包錢處理方式，作為三寶媽的隋棠表示，每年小孩領完壓歲錢，會保留一個紅包放在枕頭下壓歲祈福，其他的小孩都會請她存到各自帳戶，從小就懂的「存錢生利息」的理財觀。

林依晨有一對子女，她也老早就幫小孩開戶，無論是剛出生的禮金還是壓歲錢，都會存入，有一回她老公看到小孩的存款數字後忍不住驚呼：「哇塞！他們比我戶頭的錢還多。」讓林依晨笑說「這都是家人對孩子的愛」。

《暗戀桃花源》傳承版2026／03／27–03／29於台北表演藝術中心、2026／05／23–05／24於高雄衛武營國家歌劇院、2026／06／19–06／20於台中中山堂演出，《暗戀桃花源》紀念版2026／04／03–04／04於台北表演藝術中心演出，購票OPENTIX兩廳院售票網。

