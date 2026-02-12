最美女女戀不藏了！組合當眾接吻 絕美畫面曝光

以悠（右）、惟晨。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕晨悠CHENYO在2026年推出「差一點的我們」女女戀雙曲企劃，選在情人節前夕上架《別說再見》，視覺影像中，惟晨和以悠突破以往的接觸，上演親密吻戲，而這場吻戲竟然是現場臨時加戲。

晨悠第一次嘗試吻戲。（索尼提供）

晨悠表示，原本兩人只是在一旁嬉鬧假裝接吻，結果烏雲突然散開，後面正好一道光灑下來，導演看到畫面非常美，立馬拿起相機，請她們「真的來」，晨悠笑說：「當時為了搶光，完全沒有時間做心理準備和尷尬，就拍下去了，這也算是我們自己臨時給自己加戲的結果，哈哈。」

以悠（左）、惟晨。（索尼提供）

晨悠在詮釋這首歌時，沒有刻意把情緒唱得崩潰，而是選擇用「撐著、忍著」的方式，把想說卻說不出口的話留在聲音裡，晨悠說：「那種表面平靜、內心卻滿到快溢出的狀態，反而更貼近這首歌的核心，不是大哭，而是忍到不能再忍的沉默。」

以悠（右）、惟晨。（索尼提供）

而《別說再見》的視覺影像延續上一首單曲《本能動作》的風格，同樣由金曲導演黃中平執導。當天拍攝沒有固定腳本，導演請惟晨和以悠隨著當下的心境演出來，兩人坦承其實心裡微微的不安，「主要是擔心自己沒有表現好，影響到作品。」不過在看了成品之後，兩人的心中大石終於放下，笑說：「看得時候有種拆盲盒的感覺！我們看完很喜歡這次的視覺影像，覺得沒有過度的用大腦思考反而更自然。」

私下感情也十分好的晨悠，今年過年沒有安排工作，可以好好放鬆享受年假，惟晨表示，已經和朋友們約好，大家要一起到以悠家熱熱鬧鬧過新年。

