娛樂 最新消息

女神降臨新北市警局！毒駕酒駕OUT 李多慧不標準中文宣導太可愛

李多慧現身新北市警局交通宣導。（記者徐聖倫攝）李多慧現身新北市警局交通宣導。（記者徐聖倫攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕酒駕零容忍，多慧關心您！新北市警局交通大隊今舉辦「毒酒駕OUT、安全相挺GO宣導活動」，新北市警局特別請到職棒味全龍拉拉隊韓籍女神李多慧相挺，借助李多慧高人氣，將反毒駕、酒駕觀念加強深植民眾內心。

李多慧為新北警代言。（記者徐聖倫攝）李多慧為新北警代言。（記者徐聖倫攝）

新北市警局表示，今年1月20日專案啟動以來，新北警已強力取締542件毒酒駕違規，使事故件數較去年同期有效下降23%，充分展現市府透過「強力執法、強化宣導、跨域合作」三管齊下，結合社會各界力量建構安全防護網的決心。

李多慧與新北市警局長方仰寧。（記者徐聖倫攝）李多慧與新北市警局長方仰寧。（記者徐聖倫攝）

本次記者會也獲眾多藝人朋友加入公益發聲行列，包括高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷、林襄、Andy老爹及湘荷妹妹等共同響應；其中，啦啦隊女神「李多慧」更擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」，現身力挺並呼籲民眾喝酒不開車、開車不喝酒，拒絕毒酒駕，讓道路更安全。

李多慧不標準中文宣導非常可愛。（記者徐聖倫攝）李多慧不標準中文宣導非常可愛。（記者徐聖倫攝）

李多慧受訪時被問到，若身邊朋友欲酒後駕車，那會如何勸阻，李多慧可愛回應：「我會很生氣，我會幫他叫車，或是扶他回家。」不標準的中文配上可愛的肢體語言，為本次記者會增添活力與色彩。

