許允樂被打動！李玉璽尷尬NG 甜蜜公開愛的結晶

〔記者陽昕翰／台北報導〕李玉璽推出甜蜜新歌《剛剛好》，其實他之前就選擇以這首親自創作的歌曲，向「小樂」許允樂求婚成功。

李玉璽推出浪漫情歌。（晴空鳥提供）

對李玉璽而言，為了向小樂求婚而寫歌，動機格外單純，也因此在創作過程中重新找回力量。正如他求婚時所說，曾經覺得自己像一塊找不到位置的拼圖，卻因為這段關係，看見原來在這個世界上，也能找到一個剛剛好的地方。

談及《剛剛好》的創作歷程，李玉璽分享，從萌生念頭開始，他便陸續記下感受與文字。真正進入創作階段後，因為必須瞞著對方，時間反而變得零碎，這也是他未曾嘗試過的模式，前後約花了四、五天完成。

由於這首歌與求婚緊密相連，他在創作同時，也同步思考該如何完成那個重要時刻。回憶求婚安排，李玉璽透露，小樂是很有主見的女生，他選擇直接詢問她對求婚的想像，包括希望有重要朋友在場、自己能漂漂亮亮地出現，以及整個過程能被完整記錄。

李玉璽公開向許允樂求婚的歌曲。（晴空鳥提供）

在滿足這三個條件後，他再加入自己的心意，例如親自寫歌、邀請家人與朋友寫下明信片祝福，讓這首歌從創作開始，一路走向求婚當天，並真正聽見那句「我願意」。正式求婚當天，因為太緊張，李玉璽笑說自己唱得不太好，歌詞也有些混亂，沒想到小樂給他的第一句回應竟是「可以再唱一次嗎」，為這一刻留下溫暖而真實的記憶。

小樂回憶當天情景，一回到家便發現好友齊聚，沿著樓梯往上走，看見燭光與精心布置的場景，以及一張張寫滿祝福的明信片。她也透露，李玉璽為此做足準備，親自獻唱自創曲，卻因緊張一度唱錯歌詞，唸出關於彼此「互相接住」的誓言時更數度哽咽。她也在社群分享求婚影片，甜蜜寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」

