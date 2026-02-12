自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台灣「蕉佛」紅到國際！大港開唱對尬「痟查某」歌后

〔記者陽昕翰／台北報導〕大港開唱話題不斷，今天再公布一組跨界合作，由李竺芯ft.妮妃雅・瘋攜手同台，精彩呈現金曲歌后與變裝皇后的舞台對話。

李竺芯回歸大港開唱。（出日音樂提供）李竺芯回歸大港開唱。（出日音樂提供）

甫宣布個人專場完售的李竺芯，將搶先在大港開唱暖身。對於與妮妃雅合作，她笑說：「這兩個人組在一起，不確定會發生什麼事，但肯定是兩位『痟查某』最動人漂亮的一刻！」

去年勇奪金曲獎3項大獎的李竺芯，成為備受矚目的歌手之一。她大方以「痟查某」自稱，作品關注台灣女性的勇敢與堅毅，在嬌小身形下展現充沛能量，打動不少聽眾，也呼應大港開唱「人生音樂祭」的精神。

事實上，李竺芯去年就曾參與大港開唱，讓不少樂迷搶先見證她的舞台魅力。她也曾登上大雄丸舞台，乘著遊艇出海擔任DJ放歌。她表示：「實在感謝去年大港的照顧，讓我唱歌之外，還能重溫以前大學畢業的DJ時光，並跟一群妖嬌美麗、品味相似的樂迷玩在一起，就連在放《雙節棍》時，現場所有人發出雄壯威武的『哼哼哈兮』，真的是『痟甲有賰』！」

今年李竺芯演出規模升級，並邀請妮妃雅合體登台。談及合作，她表示：「我很早就是『蕉佛』的信徒，知道他是一位非常具國際水準的變裝皇后，對於能跟他一起站上大港舞台，光用想的就已經讓我飆高腎上腺素。」

「蕉佛」妮妃雅張力十足。（出日音樂提供）「蕉佛」妮妃雅張力十足。（出日音樂提供）

首次登上大港的妮妃雅則說：「過去皇后主要都在夜店表演，難得有機會走進萬人音樂祭現場，這也展現大港開唱的性別友善與包容力。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中