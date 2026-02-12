台灣「蕉佛」紅到國際！大港開唱對尬「痟查某」歌后

〔記者陽昕翰／台北報導〕大港開唱話題不斷，今天再公布一組跨界合作，由李竺芯ft.妮妃雅・瘋攜手同台，精彩呈現金曲歌后與變裝皇后的舞台對話。

李竺芯回歸大港開唱。（出日音樂提供）

甫宣布個人專場完售的李竺芯，將搶先在大港開唱暖身。對於與妮妃雅合作，她笑說：「這兩個人組在一起，不確定會發生什麼事，但肯定是兩位『痟查某』最動人漂亮的一刻！」

去年勇奪金曲獎3項大獎的李竺芯，成為備受矚目的歌手之一。她大方以「痟查某」自稱，作品關注台灣女性的勇敢與堅毅，在嬌小身形下展現充沛能量，打動不少聽眾，也呼應大港開唱「人生音樂祭」的精神。

事實上，李竺芯去年就曾參與大港開唱，讓不少樂迷搶先見證她的舞台魅力。她也曾登上大雄丸舞台，乘著遊艇出海擔任DJ放歌。她表示：「實在感謝去年大港的照顧，讓我唱歌之外，還能重溫以前大學畢業的DJ時光，並跟一群妖嬌美麗、品味相似的樂迷玩在一起，就連在放《雙節棍》時，現場所有人發出雄壯威武的『哼哼哈兮』，真的是『痟甲有賰』！」

今年李竺芯演出規模升級，並邀請妮妃雅合體登台。談及合作，她表示：「我很早就是『蕉佛』的信徒，知道他是一位非常具國際水準的變裝皇后，對於能跟他一起站上大港舞台，光用想的就已經讓我飆高腎上腺素。」

「蕉佛」妮妃雅張力十足。（出日音樂提供）

首次登上大港的妮妃雅則說：「過去皇后主要都在夜店表演，難得有機會走進萬人音樂祭現場，這也展現大港開唱的性別友善與包容力。」

