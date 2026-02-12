自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）張本渝4年半遠距戀「沒見過一面」 混血男友返台途中遭美海關攔下

舞台劇《暗戀桃花源》樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群。（記者陳奕全攝）舞台劇《暗戀桃花源》樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張本渝近期投入表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年版本演出，從30週年一路演到現在，展現長時間累積的表演能量；戲外，她的感情狀態同樣走過漫長考驗。今受訪時提到與長年在美國工作的混血男友交往4年半，卻始終靠視訊維繫，兩人自2019年見過一面後，至今未再碰面。

張本渝近期投入表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年版本演出。（記者陳奕全攝）張本渝近期投入表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年版本演出。（記者陳奕全攝）

張本渝坦言感情進度一再被現實因素打亂，過程充滿無奈與無常。她透露，男友其實多次計畫返台，卻總是臨時生變，有一次甚至已搭機抵達西雅圖，卻因突接通知需出庭擔任證人，只能再度折返紐約，「我們中間真的有太多大大小小的事情延宕。」

原本去年雙方終於談妥要見面，卻又遇上男友在美國的工作調整。張本渝表示，國際情勢與關稅變動，讓對方工作受到影響，「那段時間美國那邊調整很多，他也被波及。」她能理解對方處境，因此選擇耐心等待，沒有多加催促。

是否曾想過自己飛往美國見面？張本渝直率說沒有，她認為現在的自己已不再是過去的戀愛腦，感情若要往下一步走，「一定是他回來，而不是我飛過去。」

張本渝除了舞台劇長時間排練，還有瑜伽教學在身，生活步調穩定而充實。（記者陳奕全攝）張本渝除了舞台劇長時間排練，還有瑜伽教學在身，生活步調穩定而充實。（記者陳奕全攝）

談到目前的生活狀態，張本渝除了舞台劇長時間排練，還有瑜伽教學在身，生活步調穩定而充實，「把自己的生活顧好，等他準備好回來。」她也鬆口表示若再見面，「應該就是結婚了」。

兩人交往至今幾乎每天固定視訊聯絡，張本渝說：「我們每天晚上7點一定會視訊，已經4年半了。」男友就像自己的「螢幕情人」，加上對方是天蠍座，佔有慾較強，連視訊時間都相當固定，若她臨時有工作需提前告知，對方在視訊前十五、二十分鐘態度陰陽怪氣。對此，身為水瓶座的張本渝並不感到困擾，反而覺得這樣的互動十分真實。

張本渝（中）認為柏拉圖式的戀愛對現階段的她而言並非壞事。（記者陳奕全攝）張本渝（中）認為柏拉圖式的戀愛對現階段的她而言並非壞事。（記者陳奕全攝）

這段感情至今沒有任何實體接觸，包括牽手、接吻等親密行為，張本渝坦言自己可以接受，也認為柏拉圖式的戀愛對現階段的她而言並非壞事。不過，長時間未見面也讓外界出現質疑聲浪，甚至有人開玩笑問她是否遇上詐騙，她則笑著澄清，自己經濟狀況穩定，從未匯款給對方，「而且他比我有錢。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中