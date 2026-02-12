（影）張本渝4年半遠距戀「沒見過一面」 混血男友返台途中遭美海關攔下

舞台劇《暗戀桃花源》樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張本渝近期投入表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年版本演出，從30週年一路演到現在，展現長時間累積的表演能量；戲外，她的感情狀態同樣走過漫長考驗。今受訪時提到與長年在美國工作的混血男友交往4年半，卻始終靠視訊維繫，兩人自2019年見過一面後，至今未再碰面。

張本渝近期投入表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年版本演出。（記者陳奕全攝）

張本渝坦言感情進度一再被現實因素打亂，過程充滿無奈與無常。她透露，男友其實多次計畫返台，卻總是臨時生變，有一次甚至已搭機抵達西雅圖，卻因突接通知需出庭擔任證人，只能再度折返紐約，「我們中間真的有太多大大小小的事情延宕。」

原本去年雙方終於談妥要見面，卻又遇上男友在美國的工作調整。張本渝表示，國際情勢與關稅變動，讓對方工作受到影響，「那段時間美國那邊調整很多，他也被波及。」她能理解對方處境，因此選擇耐心等待，沒有多加催促。

是否曾想過自己飛往美國見面？張本渝直率說沒有，她認為現在的自己已不再是過去的戀愛腦，感情若要往下一步走，「一定是他回來，而不是我飛過去。」

張本渝除了舞台劇長時間排練，還有瑜伽教學在身，生活步調穩定而充實。（記者陳奕全攝）

談到目前的生活狀態，張本渝除了舞台劇長時間排練，還有瑜伽教學在身，生活步調穩定而充實，「把自己的生活顧好，等他準備好回來。」她也鬆口表示若再見面，「應該就是結婚了」。

兩人交往至今幾乎每天固定視訊聯絡，張本渝說：「我們每天晚上7點一定會視訊，已經4年半了。」男友就像自己的「螢幕情人」，加上對方是天蠍座，佔有慾較強，連視訊時間都相當固定，若她臨時有工作需提前告知，對方在視訊前十五、二十分鐘態度陰陽怪氣。對此，身為水瓶座的張本渝並不感到困擾，反而覺得這樣的互動十分真實。

張本渝（中）認為柏拉圖式的戀愛對現階段的她而言並非壞事。（記者陳奕全攝）

這段感情至今沒有任何實體接觸，包括牽手、接吻等親密行為，張本渝坦言自己可以接受，也認為柏拉圖式的戀愛對現階段的她而言並非壞事。不過，長時間未見面也讓外界出現質疑聲浪，甚至有人開玩笑問她是否遇上詐騙，她則笑著澄清，自己經濟狀況穩定，從未匯款給對方，「而且他比我有錢。」

