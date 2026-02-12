《陽光女子合唱團》票房狂飆5億！翁倩玉跨海「數不清幾個零」榮升全台最紅奶奶

國寶級演員翁倩玉飾演的「玉英奶奶」成為全台最紅奶奶。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》票房狂飆5億，穩坐台片影史票房第二，僅次《海角七號》；國寶級演員翁倩玉飾演的「玉英奶奶」成為全台最紅奶奶；她本週難得從日本飛來台宣傳謝票，化身「票房觀測員」，一開口就讓人笑出來。

「我真的沒想到會做這麼大。」翁倩玉今天下午在台談到破5億票房，打趣稱：「看到那幾個零，我都數不清，（破）一億的時候，我已經昏倒一次了。」

原來電影破億當天，她第一時間不是開香檳慶祝，而是傳了「跳舞小熊」貼圖給導演林孝謙；等到電影衝上四億，她乾脆一次送出四隻小熊，直接用貼圖組隊慶祝。比起現在的風光，翁倩玉其實坦言，電影剛上映、票房還在觀望期時，她每天都默默祈禱，「每天唱那首歌」，像是在為作品打氣，也像極了第一次等待成績放榜的新人。

翁倩玉前陣子身體微恙，今現身神采奕奕，表示「現在全身高興的氣（細胞）都在跑」，特別感謝導演林孝謙、編劇呂安弦每次謝票逛夜市就傳訊息給她，讓她在日本隔空感受台灣熱度，「他們兩個很可愛，我靠他們的消息在開心。」

不過話鋒一轉，翁倩玉淡定表示，「我在日本都以為大家忘記我是演員了。」她笑著說，自己其實是從演員出身，這次回到大銀幕，內心特別激動，「得到機會都跳起來。」

曾以《真假千金》勇奪金馬影后的翁倩玉，被問是否期待再入圍金馬獎？她調皮反問：「你說呢？」接著丟出一句神來之筆：「我是真的會騎馬的人。」聽到記者聊到今年剛好是馬年，若如願又得金馬獎，堪稱喜上加喜，讓她滿意到笑容藏不住。

