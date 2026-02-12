自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YTR查理育兒累到快沒命！丈夫公婆神助攻逼哭她「感謝身邊神隊友」

查理（右）與丈夫去年11月迎來寶寶誕生。（翻攝自IG）查理（右）與丈夫去年11月迎來寶寶誕生。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美妝YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典籍老公Jonas並移居當地，結婚6年積極備孕後，於2024年11月迎來寶寶誕生。升格人母不到1年，查理近日坦言因寶寶頻繁夜醒，長期嚴重睡眠不足，一度累到瀕臨崩潰，不過老公與公婆的暖心舉動，讓她直呼「雖然育兒很累，但真的很感謝身邊的神隊友！」

查理昨（11日）分享育兒日常，透露寶寶幾乎每1小時甚至半小時就醒來1次，她坦言自己「累得快沒命了！」Jonas近日心疼地向父母提起查理睡不好狀況，她也當場吐露心聲，公公聽完立刻從櫃子拿出巧克力慰勞她，Jonas更主動替她安排心理醫師諮商。醫師診斷為嚴重睡眠不足，替她訂下「每天連續睡滿5小時」的目標，希望幫助她改善身心狀況。

不只如此，婆婆隔天竟特地請半天假到家中幫忙照顧孩子，讓查理能好好補眠，她透露自己餵奶時因太疲憊不小心睡著，醒來後發現婆婆已將廚房打掃得乾乾淨淨，細膩貼心讓她感動萬分。當查理隨口提到想報名1堂已額滿的瑜珈課時，婆婆因認識該名老師，還親自致電詢問，最終成功幫她爭取名額，讓她得以短暫放鬆身心。面對高強度育兒生活，查理感謝身邊有老公與公婆的神支援，是最溫柔的後盾。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中