YTR查理育兒累到快沒命！丈夫公婆神助攻逼哭她「感謝身邊神隊友」

〔記者邱奕欽／台北報導〕美妝YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典籍老公Jonas並移居當地，結婚6年積極備孕後，於2024年11月迎來寶寶誕生。升格人母不到1年，查理近日坦言因寶寶頻繁夜醒，長期嚴重睡眠不足，一度累到瀕臨崩潰，不過老公與公婆的暖心舉動，讓她直呼「雖然育兒很累，但真的很感謝身邊的神隊友！」

查理昨（11日）分享育兒日常，透露寶寶幾乎每1小時甚至半小時就醒來1次，她坦言自己「累得快沒命了！」Jonas近日心疼地向父母提起查理睡不好狀況，她也當場吐露心聲，公公聽完立刻從櫃子拿出巧克力慰勞她，Jonas更主動替她安排心理醫師諮商。醫師診斷為嚴重睡眠不足，替她訂下「每天連續睡滿5小時」的目標，希望幫助她改善身心狀況。

不只如此，婆婆隔天竟特地請半天假到家中幫忙照顧孩子，讓查理能好好補眠，她透露自己餵奶時因太疲憊不小心睡著，醒來後發現婆婆已將廚房打掃得乾乾淨淨，細膩貼心讓她感動萬分。當查理隨口提到想報名1堂已額滿的瑜珈課時，婆婆因認識該名老師，還親自致電詢問，最終成功幫她爭取名額，讓她得以短暫放鬆身心。面對高強度育兒生活，查理感謝身邊有老公與公婆的神支援，是最溫柔的後盾。

