悲慟！三金音樂人范宗沛心肌梗塞離世享壽65歲 唱片公司證實

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣樂壇痛失一位傳奇大師，風潮音樂今（12日）懷著沉痛心情證實，「配樂鬼才」、三金大提琴家范宗沛老師近日在家人與音樂陪伴下，於台北榮民總醫院辭世，享壽65歲。

三金大師范宗沛辭世。（風潮音樂提供）

范宗沛自幼展現過人音樂天賦，曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達9年。憑藉深厚的古典底蘊，他跨足影視配樂領域，以獨特的「范式旋律」精準捕捉時代情感，成為台灣少數同時榮獲金馬獎、金曲獎、金鐘獎「三金」肯定的全方位音樂大師。

自1995年以《超級大國民》奪下金馬獎最佳電影配樂後，范宗沛屢獲殊榮，曾兩度榮獲金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎（1997年《慾望的聲音》、2004年《范宗沛與孽子》），並三度敲響金鐘。他以琴聲為《曾經》、《孽子》等作品注入靈魂，形塑出台灣文學影視音樂最深刻的聲音風景。

除了音樂成就斐然，范宗沛亦是樂壇知名的美食家。熱愛烹飪的他曾開設義式餐廳，在他眼中，音符的編排與食材的調味本質相通，皆是對美感與生活的極致追求。

與范宗沛並肩近40年的風潮音樂創辦人楊錦聰悲慟表示：「宗沛是我這輩子最珍貴、也最懂生活的摯友。他在藝術上的才華與對美食的講究，總能讓身邊的人感受到生活的美好。他在錄音室裡是對音符極度挑剔的鬼才，但在餐桌旁卻是溫暖、幽默又熱愛分享的生活家。」

視范宗沛為領航者的音樂總監吳金黛也感性表示：「我始終以身為范老師的徒弟為榮。當年胖叔手把手帶我、教我，才有今天的我。我的每一張專輯製作，背後都有他的支持。他是我永遠的師父，想到他，只會記得他的好、他的幽默與體貼。」

范宗沛因為心肌梗塞離世離世，目前家屬正低調處理後事。關於後續追思安排，風潮音樂將另行公告。家屬與公司懇請外界給予私人空間，也建議喜愛范老師的朋友，此刻播放一首他的作品，讓琴音再次溫暖人心，作為最深切的緬懷。

