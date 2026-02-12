自由電子報
娛樂 最新消息

樂天三本柱成功續約！禹洙漢認去年遇低潮 河智媛喊話球季見

廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢。（樂天桃猿提供）廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天啦啦隊「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢及河智媛受到粉絲喜愛，續約動向備受關注，去年底卻傳出將僅剩廉世彬續留，昨（11）日球團公布好消息，宣布三人續約定案，三位女神也紛紛吐露心聲。

河智媛興奮表示：「真的很期待能在球場再見到大家，希望賽季快點開始！」在樂天女孩「官宣」影片中，樂天吉祥物猿氣特地飛往韓國，「捕捉」三位女孩的日常身影。河智媛笑說，「看到猿氣出現在韓國真的很新鮮。好久不見，在韓國見面覺得更加親切！」更忍不住誇讚猿氣：「在聖水那一帶幾乎所有人都會多看幾眼、想拍照，看到大家那麼關注他，我自己也覺得很驕傲、肩膀都不自覺挺起來了呢！」

談到續約心情，河智媛坦言，「因為在台灣第一支負責的球隊是樂天，所以特別有感情，也一直很希望能夠留下來。新賽季我會全力應援，希望樂天能夠再次拿下勝利！」

禹洙漢也分享，「其實在冬季期間，我幾乎沒有在台灣活動，即便如此，仍然有粉絲透過私訊或YouTube留言沒有忘記我、持續關心我，真的非常感謝。」她直言，「對我來說，樂天是一支充滿感情的隊伍。當遇到困難時，總是第一時間提醒與幫助我的樂天女孩成員們，讓我特別想念。」

禹洙漢提到去年開季時的低潮，「球季剛開始時，身體狀況其實不太好，讓我對自己感到非常失望。」不過她也展現決心，「今年我給自己的最大目標，希望能夠保持健康、不再生病，為粉絲展現更好的樣子！如果還能一起拿下冠軍……那就更好了！」

有「勝利女神」之稱的廉世彬，回憶去年奪冠時刻，直呼那是最幸福的收尾。她表示，整個賽季一路應援下來，對樂天、女孩們以及球迷都產生深厚感情，「這一季我也會跟大家一起拼命應援，希望可以再一次一起拿下冠軍，請大家多多支持、好好期待喔！」最後更深情告白粉絲們：「謝謝大家一直以來喜歡2025年的廉世彬，還有還沒陷入我魅力的球迷們，2026年的阿彬也請多多照顧！今年我們也一起留下很多很多難忘的回憶吧，我愛你們。」

