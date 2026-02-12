「馬冬食」來了！告五人麋先生5大夯團合體 帕拉斯驚喜助陣

告五人、麋先生、宇宙人、Tizzy Bac、帕拉斯 PALLAS五組樂團齊聚一堂。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人、麋先生、宇宙人、Tizzy Bac與帕拉斯五組樂團日前驚喜合體，攜手打造新春特別節目《馬冬食》，堪稱是含金量爆表的年度圍爐盛宴。

大夥在節目開場就火力全開、笑鬧不斷，眾人更默契十足地在造型上準備「紅」色亮點，為新春討喜添好運。告五人別出心裁，直接Cosplay過年必出現的長輩角色，犬青全套裝備上身，背心、毛巾一樣不缺，甚至將鑰匙掛在皮帶環上，細節滿滿。她更把告五人周邊毛巾、宇宙人小包、麋先生帽子以及Tizzy Bac刮痧板通通帶上身，笑說：「過年還是要幫大家帶貨！」

請繼續往下閱讀...

17位音樂人各自準備寓意滿滿的年菜。（相信音樂提供）

雲安穿上大紅背心，還自製寫著「主委：潘雲安」的字樣，讓現場不時傳出「蔡伯伯」、「潘主委」的逗趣呼喊聲，笑翻全場。宇宙人小玉則帶來寫著「每天被自己帥醒」的春聯，自信表示這正是自己每天醒來的動力，展現滿滿幽默感。

各團精心準備的年菜同樣蘊含滿滿寓意。Tizzy Bac帶來八方雲集鍋貼與八寶鴨，兩道料理都與數字「八」相關，呼應樂團於2025年發行第八張全創作專輯《說出我的名字》，也象徵「八方來財」。Tizzy Bac透露今年將籌備一場特別演唱會，正在積極策劃中，令人期待。

麋先生則端出由蓮藕、雞蛋與雞翅組成的豐盛滷味拼盤「藕去飛翔2026圓滿拼盤」。聖皓分享蓮藕象徵的寓意時，宇宙人方Q搶答笑問是否代表麋先生去年「有一對佳偶？」聖皓則笑回這對佳偶其實是與五月天阿信攜手創作新歌〈偶像〉，笑聲瞬間充滿現場。

帕拉斯正在籌備第二張專輯。（相信音樂提供）

怪物新人樂團帕拉斯聲勢持續攀升，首張專輯《下天堂》推出即寫下亮眼成績，短時間內站上2025年北中南跨年舞台，展現驚人創作能量與舞台魅力。團員帶來黃金炸蝦捲與貴妃荔枝蝦球共襄盛舉，團員表示，希望能像炸蝦捲般層層堆疊實力，以汗水與努力包裹自己，未來站上更大的舞台。

帕拉斯以色彩喜氣的貴妃荔枝蝦球則象徵滿滿新春祝福，團員許下新年願景，期盼能完成第二張專輯並舉辦專場演出，並向歌迷送上祝福：「馬上發財。」新春特別節目《馬冬食》將於2月19日晚上8點在「相信音樂日常 B'in Now」YouTube頻道上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法