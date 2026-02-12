香港最後一個童話！ 鄭秀文罕談與許志安相處之道

鄭秀文（右）與許志安經歷不少風波。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕香港歌壇天后鄭秀文（Sammi）近日頻為電影《夜王》宣傳，日前接受金馬影后鄭裕玲YouTube節目《The Do Show》訪問，罕談與許志安夫妻生活，她鬆口說：「我這個人好粗魯，根本像男人，他有時候還比我像女人。」

許志安和鄭秀文1991年開始交往，經歷拍拖、分手、復合，再到結婚至今超過30年，2人曾被人形容是香港最後一個童話。

請繼續往下閱讀...

不過這個童話因許志安出軌而幻滅，2019年許志安被爆搭上女星黃心穎爆出「安心事件」，許志安自責是「壞男人」並公開向妻子道歉，鄭秀文選擇原諒老公不忠：「我們在婚姻中走進更深處，婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，也深深包含了彼此錯誤和彼此原諒。」

近年許志安逐漸復出，鄭秀文也公開為他打氣，2024年，許志安更在鄭秀文演唱會上擔任嘉賓同台合唱，傳為佳話。

訪問中，鄭裕玲問鄭秀文：「好想知道妳和許志安從甚麼時候開始的？」鄭秀文笑笑說：「從我們在華星時開始交往，那時算是地下情。」鄭裕玲又問：「生活上是你照顧他比較多嗎？」她馬上回答：「生活上我覺得他照顧我比較多，因為有時我會不耐煩。」2人結婚超過12年，經歷許志安出軌風暴，現在已經撥雲見日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法