自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

HYBE一審吃癟！NewJeans之母閔熙珍勝訴 可獲賠5.5億

〔記者廖俐惠／綜合報導〕有「NewJeans之母」之稱的韓國前ADOR代表閔熙珍，與母公司HYBE娛樂的股權糾紛一案有了新進展，首爾中央地方法院今天（12日）駁回HYBE的主張，判處HYBE須支付約256億韓元（約台幣5.5億元）給閔熙珍。不過HYBE隨即決定上訴，這場法律攻防戰還要繼續。

閔熙珍一審勝訴。（達志影像）閔熙珍一審勝訴。（達志影像）

綜合韓國媒體報導，事件起因是2024年4月，HYBE對以閔熙珍為首的ADOR發動突襲審計，指控閔熙珍試圖聯合外人、搶奪管理權，企圖想要將NewJeans所屬的ADOR獨立。同年11月，閔熙珍離開ADOR，並解除與母公司HYBE的股東合約，同時行使「賣權」（Put Option）。

根據閔熙珍與HYBE娛樂簽署的合約，閔熙珍可以依據ADOR前兩年（2022-2023年）的平均營業利益乘以13，再依照其持有ADOR股份的75%計算，大約可以從HYBE獲得256億韓元。

不過HYBE娛樂主張，稱閔熙珍在行使「賣權」前，雙方合約就已經終止，原因是因為HYBE認為閔熙珍試圖搶奪經營權，想將ADOR私有化，直指是閔熙珍違約在先，HYBE自然沒有付這筆錢的義務。而閔熙珍回擊，稱HYBE的說法根本是用KakaoTalk訊息編織出的謊話，合約並沒有結束，HYBE還是應該付錢。

法院認為，閔熙珍並未構成足以終止股東協議的重大違約行為，因此她在行使賣權前，股東協議並未終止，「閔前代表確實接觸過多名投資者，並尋找ADOR獨立的方案，不過該方案是在HYBE同意的前提下所構想的。」法院也指出，HYBE裁定合約終止的理由不夠充分，還是必須支付閔熙珍256億韓元。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中