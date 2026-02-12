HYBE一審吃癟！NewJeans之母閔熙珍勝訴 可獲賠5.5億

〔記者廖俐惠／綜合報導〕有「NewJeans之母」之稱的韓國前ADOR代表閔熙珍，與母公司HYBE娛樂的股權糾紛一案有了新進展，首爾中央地方法院今天（12日）駁回HYBE的主張，判處HYBE須支付約256億韓元（約台幣5.5億元）給閔熙珍。不過HYBE隨即決定上訴，這場法律攻防戰還要繼續。

閔熙珍一審勝訴。（達志影像）

綜合韓國媒體報導，事件起因是2024年4月，HYBE對以閔熙珍為首的ADOR發動突襲審計，指控閔熙珍試圖聯合外人、搶奪管理權，企圖想要將NewJeans所屬的ADOR獨立。同年11月，閔熙珍離開ADOR，並解除與母公司HYBE的股東合約，同時行使「賣權」（Put Option）。

根據閔熙珍與HYBE娛樂簽署的合約，閔熙珍可以依據ADOR前兩年（2022-2023年）的平均營業利益乘以13，再依照其持有ADOR股份的75%計算，大約可以從HYBE獲得256億韓元。

不過HYBE娛樂主張，稱閔熙珍在行使「賣權」前，雙方合約就已經終止，原因是因為HYBE認為閔熙珍試圖搶奪經營權，想將ADOR私有化，直指是閔熙珍違約在先，HYBE自然沒有付這筆錢的義務。而閔熙珍回擊，稱HYBE的說法根本是用KakaoTalk訊息編織出的謊話，合約並沒有結束，HYBE還是應該付錢。

法院認為，閔熙珍並未構成足以終止股東協議的重大違約行為，因此她在行使賣權前，股東協議並未終止，「閔前代表確實接觸過多名投資者，並尋找ADOR獨立的方案，不過該方案是在HYBE同意的前提下所構想的。」法院也指出，HYBE裁定合約終止的理由不夠充分，還是必須支付閔熙珍256億韓元。

