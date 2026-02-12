美女主播產後「自然減重」甩10kg 訓練菜單曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕美女主播鄭亦真今年1月1日迎來元旦寶寶「小桃」，升格新手媽媽後，特別為愛女挑選彌月禮盒，並結合公益行動，選擇「冊子和伊甸基金會」推出的公益禮盒，每份提撥10元支持弱勢兒童服務計畫。

鄭亦真今年1月1日迎來元旦寶寶「小桃」，愛女近期滿一個月。（真想和你工作室提供）

鄭亦真開心表示：「很高興能跟小桃一起做公益，讓這一份溫暖傳遞到更多角落，出一份小小心力，守護慢飛天使的笑容。」讓彌月祝福更添意義。

談到彌月禮盒的選擇，鄭亦真分享，傳統習俗中生兒子會送雞腿、油飯，象徵富足勇健；生女兒則送紅蛋、蛋糕，代表喜氣甜美。這次為小桃準備的彌月禮盒則採「綜合版」，蛋糕與油飯通通都有，希望所有美好寓意都能「全包」，讓祝福更加圓滿。

鄭亦真產後甩肉10公斤。（真想和你工作室提供）

產後近一個月，鄭亦真也順利從月子中心畢業，同時成功瘦身10公斤。她透露，重返主播台的目標是總共瘦20公斤，目前還有10公斤要努力。原本計畫恢復健身房訓練，但想到有了孩子無法像過去一樣隨時出門，便改成「在家運動」模式，準備一系列TABATA燃脂影片，等小桃入睡就把握時間運動，兼顧育兒與身材管理。

能在短時間內瘦身10公斤，除了生產後自然減重外，鄭亦真笑說關鍵還包括「母嬰同室」與親餵母乳。她幾乎全天候待命，半夜與凌晨都要起床餵奶，還因此獲得月子中心頒發的母嬰同室獎勵禮物。

為了讓母乳營養充足又避免塞奶，鄭亦真飲食上相當自律，乖乖吃月子餐，多攝取原型食物與蔬菜、肉類，以健康方式進行產後瘦身。升格媽媽後的她，不僅用行動守護女兒，也透過彌月禮盒做公益，將喜悅化為實際支持，為新生命寫下溫暖開端。

