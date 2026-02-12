BTS回歸變政治戰場！獨家給Netflix挨批「韓國最強IP外流」

韓流天團「BTS」防彈少年團3月20日將完整回歸。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流天團「BTS」防彈少年團3月20日完整回歸，還沒等到偶像正式登場，已在韓國政壇掀起一場「OTT戰爭」。

經紀公司HYBE日前宣布，將把BTS光化門回歸舞台的獨家直播權交給Netflix，主打「全球同步播出」與「分攤製作、行銷成本」。消息一出，不只粉絲炸鍋，連韓國國會都跳出來關切。

韓媒《Mediaus》報導，韓國國會文化體育觀光委員會部分議員私下對HYBE表達憂慮，擔心此舉，與政府扶植本土OTT平台的政策方向背道而馳，關鍵問題在於「為什麼韓國最強IP，要交給美國平台獨家？」

Netflix與HYBE共同宣布BTS全球回歸LIVE演出。（Netflix提供）

有議員甚至提到，這恐怕會成為「第二個《K-Pop獵魔女團》事件」，該作品大量使用韓國文化元素，卻由海外企業掌握製作與發行權，收益與主導權被質疑外流。

在全球OTT巨頭壟斷IP的趨勢下，BTS這張王牌若再被綁在Netflix手上，是否會削弱韓國平台的競爭力？近來成為政治圈的敏感話題。

對此，HYBE強調，音源與演出核心權利仍掌握在公司與藝人手中，再來是Netflix只是「全球發行媒介」，音源收益與衍生價值仍歸屬韓國，更直言Netflix不只提供平台，還承擔大量現場轉播與製作成本，並進行全球預熱宣傳。

換言之，HYBE的算盤是：「用Netflix的資源，換全球曝光與風險分攤。」

消息傳出後，韓網變成辯論場，支持派認為：「全球190國同步播出，還有誰能做到？」、「這就是K-POP的世界等級，當然要用世界級平台。」

反對派則稱：「韓國最強IP不應該靠外國平台」、「本土OTT永遠扶不起來就是因為這樣」、「國家文化資產被平台綁架，這很危險。」也有人語帶諷刺：「BTS回歸變成國家級經濟政策討論會，這也是傳奇。」

