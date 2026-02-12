自由電子報
娛樂 最新消息

李四川到新北選市長是寶 名嘴王時齊：我也是

李四川（右）上午接受廣播節目主持人王淺秋專訪，談及決定參選新北市長的心路歷程。（廣播節目「千秋萬世」提供）李四川（右）上午接受廣播節目主持人王淺秋專訪，談及決定參選新北市長的心路歷程。（廣播節目「千秋萬世」提供）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市副市長李四川11日在個人臉書宣布將在2月底請辭，3月開始參選新北市長，今（12）日上午受訪提到比較喜歡活在當下，現在還是北市副市長，會做副市長該做的事、該做的決定，「2月底之前，我還是台北市副市長，選舉這一塊，等3月再來談」，表示過年後會好好思考讓雙北更好建設。

稍早，資深媒體人、電視名嘴王時齊在臉書發文表示：「李四川是被我們高雄人罷免叫他滾的副市長，然後國民黨丟給新北說是寶。」語畢，王時齊又補一句話：「我也是呵呵啦！」

資深媒體人、電視名嘴王時齊。（翻攝自王時齊臉書）資深媒體人、電視名嘴王時齊。（翻攝自王時齊臉書）

李四川上午接受廣播專訪，提到昨天完成將近一年任務，終於把輝達簽下來進駐北士科；能夠參與這麼大的投資案，謝謝台北市長蔣萬安授權，也未負所託；他感謝中央跟議會的支持，也謝謝新光人壽成全。對於地方關心的交通問題，團隊都有相關規劃，包括是否興建蘆社大橋，也都有討論。

相關新聞：與蘇巧慧、黃國昌「君子之爭」 李四川讚日本選舉16天縮短選戰消耗

點圖放大
點圖放大

