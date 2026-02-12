自由電子報
娛樂 最新消息

鄭恩宇生前對話曝光！嘆「電視台裡我是傻瓜」粉絲心碎

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《太陽的新娘》男主角鄭恩宇（정은우）昨（11）突傳驟逝，享年40歲，韓媒今（12）報導，他的友人曝光一段對話紀錄，掀起外界關注，其中一句「這世上真的很多騙子，我在電視台裡就是個傻瓜」，讓粉絲心碎，懷疑他生前疑長期遭詐騙或背叛，甚至長達4年。

鄭恩宇生前對話內容流出，曾表達自己在電視台裡就是個傻瓜。（翻攝自IG，合成圖）鄭恩宇生前對話內容流出，曾表達自己在電視台裡就是個傻瓜。（翻攝自IG，合成圖）

設計師黃英龍（音譯）在IG發文悼念鄭恩宇，並公開兩人過往訊息截圖。他寫下：「我應該接那通電話的…應該多關心你一點，真的很抱歉。」字句滿是自責。

而鄭恩宇生前傳給友人的內容，讀來令人震驚。鄭恩宇提到：「這世上很多說謊的人，也很多騙子。我在電視台裡就是個傻瓜。」又寫道：「我曾試著靠別人的力量撐下去，結果前後左右被打了4年，那真的不是人能承受的事。」還稱「認識超過10年的兄弟也是如此」、「真正過得好，不是有很多錢，而是能好好溝通。」

鄭恩宇生前對話曝光。（翻攝自IG）鄭恩宇生前對話曝光。（翻攝自IG）

對話曝光後，韓網紛紛掀起揣測，質疑「4年是指被詐騙嗎？」、「是不是投資失利或被朋友利用？」、「電視台裡是傻瓜這句太心酸」，「聽起來更像是被身邊的人傷害。」也有人理性提醒：「不要過度推測，他可能只是在人際關係上受傷。」

目前並無官方證實他遭遇詐騙，但「4年」、「騙子很多」、「靠別人撐住」等字眼，已成外界關注焦點。

令人難過的是，鄭恩宇辭世前一天，曾在社群上傳張國榮與艾美懷絲的照片，並寫下「想念、羨慕、惋惜」，同時附上自己的照片，如今再回頭看，那則貼文讓粉絲感到「太令人不安」。目前鄭恩宇靈堂設於京畿道金浦市新高麗醫院殯儀館，告別式明（13日）舉行。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

