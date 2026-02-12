自由電子報
娛樂 最新消息

《零日攻擊》美國多城市巡迴 美議員示警中共灰色地帶威脅

《零日攻擊》前進美國國會，2月10日專場放映首集，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。（零日文創提供）《零日攻擊》前進美國國會，2月10日專場放映首集，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。（零日文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕2025年話題台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，從西岸到東岸均引發熱烈關注。本月1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更壓軸在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。民主黨眾議員吉米·戈梅斯（Jimmy Gomez） 致詞時表示去年八月訪問台北期間，與台灣副總統蕭美琴會面時首次得知該影集，他即建議在美國國會大廈舉辦《零日攻擊》的放映會，以強調美國國會對台灣一貫的支持。

《零日攻擊》2月10日於美國國會專場放映，美國眾議院對中共戰略競爭特別委員會主席 John Moolenaar 以及國會台灣連線成員、加州聯邦眾議員 Jimmy Gomez等均出席全程觀影。（零日文創提供）《零日攻擊》2月10日於美國國會專場放映，美國眾議院對中共戰略競爭特別委員會主席 John Moolenaar 以及國會台灣連線成員、加州聯邦眾議員 Jimmy Gomez等均出席全程觀影。（零日文創提供）

共和黨眾議員約翰·穆倫納爾（John Moolenaar）則表示中共的灰色地帶戰術威脅著在尚未發動實質性軍事入侵之前，就動搖台灣政府的穩定以及其對民主的承諾。「《零日攻擊》作為一個警示性的寓言，提醒人們：若台灣及其盟友未及時採取行動自我防衛，後果將十分嚴重。」

美國空軍退役中將、前印太司令部副司令Clint Hinote也在觀賞《零日攻擊》後在LinkedIn社群公開發文表示本劇對中共認知作戰刻畫與他的理解高度吻合，表示「這是必看作品」; 另有參議員幕僚觀影後表示對拍攝品質跟劇情描繪印象深刻，大呼裡頭對政治的刻畫太真實。

《零日攻擊》主創團隊出席華府智庫SCSP放映座談，多位美國退將與國安情報官員均出席觀影。（零日文創提供）《零日攻擊》主創團隊出席華府智庫SCSP放映座談，多位美國退將與國安情報官員均出席觀影。（零日文創提供）

本場國會放映由美國華府智庫「Special Competitive Studies Project（SCSP）」籌劃主辦，該組織是由前谷歌執行長施密特創立的跨黨派非營利智庫與基金會，長期關注人工智慧與新興科技如何改變美國國家安全、經濟與社會結構，其核心使命是提出政策建議，協助美國在2030年前維持全球科技與經濟競爭優勢。《零日攻擊》受SCSP邀請在華府放映與對談，共包括在智庫辦公室與國會共兩場次，均吸引不少政策圈內官員與學者到場，象徵台灣經驗與台海議題正式進入美國國安與科技戰略社群的核心討論場域。

出席國會專場的貴賓包括美國眾議院對中共戰略競爭特別委員會主席 John Moolenaar 以及國會台灣連線成員、加州聯邦眾議員 Jimmy Gomez，顯示《零日攻擊》已引起華府兩黨國安與對台友好陣營的高度關注。我國駐美代表俞大㵢亦全程觀影並代表致詞。

另外，美國空軍退役中將、前印太司令部副司令Clint Hinote在觀賞《零日攻擊》後在社群公開發文表示，劇中對中共認知作戰與台海衝突情境的刻畫，與他多年在印太戰略前線的觀察高度吻合，更認為這部劇應成為所有關心台海安全與民主未來人士的必看作品；他並強調，透過戲劇呈現威權擴張下的真實風險，有助喚起更多國際決策者與大眾對台灣處境的重視。製作人鄭心媚表示，現場觀眾的熱情是創作者最珍貴的動力，「感受到大家對台灣故事的好奇與關注，這讓我們更有信心把作品帶到世界各地。」

《零日攻擊》於美國德州農工大學布希政府與公共服務學院舉辦校園專場放映，主創團隊於2月4日也應邀進行視訊對談。（零日文創提供）《零日攻擊》於美國德州農工大學布希政府與公共服務學院舉辦校園專場放映，主創團隊於2月4日也應邀進行視訊對談。（零日文創提供）

此外，《零日攻擊》也於美國德州農工大學布希政府與公共服務學院（Bush School of Government and Public Service）舉辦校園專場放映，約40位研究生、大學師生參與。主創團隊於2月4日也應邀進行視訊對談，由該院副教授威爾・諾里斯（Will Norris）與院長、前美國大使韓能士（John Hennessey-Niland）共同主持，交流提問熱烈。威爾・諾里斯長期研究中國外交、亞太安全與國際政治宣傳；韓能士大使則是資深外交官，擁有多年印太與多邊外交實務經驗。兩人鼓勵學生預測劇情走向，並從政策與戰略角度思考台海衝突與認知作戰，深化學生對台灣民主與安全處境的理解。

《零日攻擊》2月1日於西雅圖夢花影展 （Dream Flare Film Festival）舉行此次美國首場放映，影廳座無虛席。（零日文創提供）《零日攻擊》2月1日於西雅圖夢花影展 （Dream Flare Film Festival）舉行此次美國首場放映，影廳座無虛席。（零日文創提供）

本次巡迴另包括2月1日於西雅圖夢花影展 （Dream Flare Film Festival）舉行此次美國首場放映，影廳座無虛席，觀眾在映後座談中，從劇情一路談到當前台海局勢與威權擴張，許多人直呼「想一次看完十集」。 監製林錦昌、製作人鄭心媚、演員謝怡芬 （Janet Hsieh）均親自出席映後，與觀眾熱烈QA交流，其中西方觀眾比例不少，顯示台劇在當地能見度與關注度持續攀升。

2月6日也於台北駐紐約經濟文化辦事處舉辦放映與討論會，許多外館同仁開心表示這部劇關注度高，終於有機會一睹為快。監製林錦昌在交流中也透露，電影版已著手進行一段時間，希望明年推出，劇本將以國際與第一島鏈視角創作中共迫台的政治軍事電影。

點圖放大body

