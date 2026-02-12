鄭則仕膝蓋痛走樓梯變酷刑 拜周潤發為師父扭轉人生

鄭則仕（右）為了跑步拜周潤發為師父，在香港娛樂圈傳為佳話。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕74歲資深港星鄭則仕縱橫影圈數10年，今年再有創舉，首次挑戰香港舉辦渣打馬拉松成功完成10公里賽，成為熱議話題，鄭則仕更為了跑步拜周潤發為師父，不時拍片分享跑步心得，肥胖身材的他，膝蓋長期疼痛，初期接觸跑步時更是生不如死，近日鄭則仕自爆當時因為發哥一句話：「跟我去跑步吧！」才開始一連串跑步練習，在勤奮練跑下竟然漸漸不覺得膝蓋痛，也跑出第二人生。

今年初的香港馬拉松，發哥一如以往繼續報名參加比賽，但今年他跑得特別慢，因要帶著74鄭則仕、76歲鮑起靜及79歲劉江等跑友，參與10公里賽事。膝蓋有傷的鄭則仕，順利完成賽事，確實難能可貴。

74歲資深港星鄭則仕縱橫影圈數10年。（香港星島日報）

近日鄭則仕拍片憶及當初如何接觸跑步，竟然是因為膝蓋疼痛，讓人意想不到。片中鄭則仕透露1年前開始，膝蓋出現嚴重問題，尤其下樓梯時，「特別痛，哇，痛得不得了！」他無法像正常人一樣直直走下樓，只能一階一階慢慢挪動，過程苦不堪言。

醫生建議鄭則仕可打玻尿酸，可以暫時不痛，但只能維持4至6個月，醫生也傳授一些「坐立」舒緩運動，但治標不治本；鄭則仕後來將困境告知發哥，發哥竟給了一個匪夷所思建議：「跟我去跑步吧！」

鄭則仕聽完大吃一跳，「膝蓋痛去跑步？行嗎？你開玩笑吧！」最後他選擇相信發哥，成為發哥跑友外，更尊發哥為師父，不只完成10公里賽事，膝蓋疼痛也不藥而癒，非常神奇。

