娛樂 最新消息

才浪漫穿婚紗！康康突曝翁鈺鈞「父女戀」 許志豪面露尷尬

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》本週邀來許常德坐鎮評審席，一上台就對主持群放話：「你們的節目壓力越來越大，我要更努力，今天每一件事都要講到底、講真心話，不然我以後就不來了！」直球對決的開場白瞬間讓全場氣氛緊繃，主持人與歌手當場被嚇到喊想叫車回家。

翁鈺鈞（左）跟許志豪年齡差被虧稱「父女戀」。（中視提供）翁鈺鈞（左）跟許志豪年齡差被虧稱「父女戀」。（中視提供）

螢幕CP許志豪和翁鈺鈞前不久才浪漫穿著婚紗上演「結婚橋段」，這次兩人演唱《紙甲筆》，許常德從組合氣質切入分析，如果女大男小叫「姊弟戀」那男大女小怎麼算？康康立刻神插話：「要看差幾歲，他們這一對絕對是父女戀！」全場瞬間笑翻。許常德也補上專業觀察，認為許志豪唱情歌最大的優勢，是比其他男歌手更容易唱出「疼女生」的感覺，但也語帶保留笑說：「不過目前也就這一個優點。」犀利又帶哏的評論讓許志豪臉上三條線。

而陳隨意、蘇宥蓉合唱《夢中情網》，為了增加評審好感度，還特地換上同樣直線條風格的服裝做整體搭配，沒想到不但沒加分，反被吐槽造型像在「坐牢」，毒舌程度甚至被笑說比陳孟賢先前形容的「雨傘節」還更狠。不過許常德仍給出專業肯定，認為兩人「演唱很成功，但演戲意義不明」，神級總結專業與綜藝效果一次到位。

