《全明星運動會》昔日選手出賽意外卡關 江宏傑觀賽突喊想哭

〔記者林欣穎／台北報導〕健身運動競技節目《最強的身體》本週日將播出全新第27集，迎來女單、混合團體戰最狂對決。本集繼續在高雄鳳山體育館進行「狂人之戰」下半場，現場湧入超過千名觀眾，氣氛沸騰，為選手們熱情應援。

《最強的身體》迎來女單、混合團體戰最狂對決。（好看娛樂提供）

曾奪下《全明星運動會》女狀元的芳芸，此次代表白隊出賽，面對紅隊來自女團 HUR+ 的強悍女力裴頡緊追不放，她霸氣放話：「我就是ALL IN直接衝了，多一秒是一秒！」隊友龍語申也力挺表示：「芳芸說划船她沒有優勢，我說沒關係，後面我來扛！」展現絕佳團隊默契。

同樣代表紅隊的HUR+另一名強力女將C.Holly，在推雪撬項目中展現驚人怪力，甚至倒著推行，讓來賓錢薇娟忍不住驚嘆：「C.Holly根本是使出大法師的推法！」而昔日《全明星運動會》人氣選手阿樂意外卡關，也讓戰況更加膠著。

在拋沙袋項目中，百萬YouTuber「酷的夢」對上富邦悍將應援團長Travis崔維斯，雙方實力相當、誰也不讓誰，火花四射。看到偶像團體ALL IN 5的董哲瑋與芳芸形成激烈拉鋸，主播徐展元也忍不住笑說：「旁邊女生跟他拉，他壓力真的很大啊！」江宏傑也坦言：「我們打球真的超怕輸給女生的。」一席話讓錢薇娟笑到合不攏嘴。

江宏傑（右二）直喊有點想哭。（好看娛樂提供）

紅白兩隊競爭進入最後白熱化階段，選手們拚到最後一刻，讓現場氣氛緊繃又感人。江宏傑看著選手們全力以赴，感性表示：「我有點想哭耶！」錢薇娟也深有同感直呼：「真的好感動！」

