陸元琪怒控袁惟仁家屬「是離婚幫兇」 阻止她現身告別式

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深音樂人、創作歌手「小胖老師」袁惟仁2日辭世，引發各界不捨與緬懷，前妻陸元琪與一雙兒女也曾公開發聲悼念。然而，陸元琪今（12日）凌晨以3則限時動態再度發聲，透露自己被對方家屬阻止出席告別式，引發外界關注。

陸元琪首先在黑底藍字動態中寫下「我被對方家人對我的孩子說，不希望我出席告別式。」並反問「那反過來說，我其實才是不能讓孩子出席告別式的人，對嗎？」字句間可見對此安排的不解與質疑。她強調，相關說法是透過孩子轉達，讓她感到難以接受。

接著第2則動態中，陸元琪再度發聲「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」語氣顯得激動，將焦點拉回孩子的處境與心理壓力。

第3則貼文中，陸元琪則提到「我以為把孩子教育得好就對得起很多人，沒想到到了最後我還是被那些人排擠了。」更直言「那些人也是我婚姻的殺手」，質疑對方是否曾反思自身行為，不過稍早她已刪除相關文字。

