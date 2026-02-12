台灣腐女太會課金！Bomtoon年撈2億台幣 韓媒讚「爆炸性成長3倍」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕隨著跨國網路平台發達、版權意識提升，循著正當途徑看網漫的台灣網友越來越多，近期在動漫節引發驚人人潮的韓國網漫平台「Bomtoon」，據悉光是總支付額就突破了100億韓元（約台幣2.1億），十分驚人，台灣網友的課金實力真的不可小覷。

台灣Bomtoon受到喜愛BL的網友歡迎。（翻攝自Threads）

韓國報導，Bomtoon的母公司Kidari Studio公布2025年的結算報告，營收高達2175億韓元，相較去年成長6%，主要是有賴於國內外平台內容的表現，以及各平台的行銷策略帶動營收，此外也透過海外當地子公司營運效率化以及平台整合增加獲利。

旗下兩大網漫平台「Bomtoon」、「Lezhin Comics」，在韓國國內的銷售額相較前一年增長超過15%。國際平台上也有顯著成長，日本Beltoon JP訂閱數圖突破百萬人次，付費金額相較前一年成長超過2倍；台灣Bomtoon TW也被特別點名，是接近3倍的爆炸性成長，總支付額高達100億韓元。Lezhin在北美市場同樣表現驚人，總支付額達到250億韓元，且持續穩健成長。

台灣「Bomtoon」坐擁《JINX》、《水邊之夜》、《Backlight》、《鬼夜曲》、《Flashlight》等人氣BL漫畫，尤其受到「腐女」族群的喜愛，更推出「World Drop」計畫，全球同步上線，讓網友不用等盜版字幕組翻譯，也能夠在第一時間觀看最新進度，似乎確實有效降低粉絲看盜版的慾望。

報導指出，韓國政府為了扶植網漫產業，提出要在2027年前將漫畫與網漫產業規模從2024年的2兆1980億韓元（約台幣478億元）擴大至2027年的4兆韓元（約台幣870億元）。另外，文化體育觀光部推動「五大文化強國」政策，將在未來5年投入51兆韓元（約台幣1.1兆），包含網漫在內，繼續推動韓國文化在海外發展。

