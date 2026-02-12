賈永婕造訪義光教會 電視名嘴轟正事不做

賈永婕11日在臉書曬出義光教會外觀照片。（翻攝自賈永婕臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕電影《世紀血案》掀起高度爭議，讓塵封46年台灣重大歷史事件「林宅血案」再被討論，台北101董座賈永婕日前在社群發文直言「我想知道真相」，引發不少網友共鳴，11日更造訪原為林義雄宅邸的義光教會，被網友大讚形容她是「轉型正義油罐車」，但也有負面聲音出現。

電視名嘴、資深媒體人汪潔民11日在臉書發文表示：「網路一直洗那位網紅藝人董事長，好笑，然後一堆綠色媒體人就不斷吹捧他動作很快？拜託，正事不幹，身為最高建築物的領導人，連發言都沒先了解事實，，然後把責任推到是原生家庭藍色家族，都幾歲了啊！」

賈永婕昨造訪義光教會。（資料照）

汪潔民接著說，不知道有谷歌這種東西嗎！查一下很難嗎，還跑去教會作秀，「踏在別人的哀痛上，一直洗流量，一直洗流量，一直洗流量，唉，算了.....勿踏在別人的哀愴；創造自己的聲量，何其悲哉啊！」

賈永婕11日被發現悄悄造訪義光教會，晚間她則曬出多張教會內部的照片並提及走遍一樓以及地下室，「這裡很平靜。很難想像，曾經發生過那麼殘酷無情的事件。教會的各處還留著孩子們生活的足跡，好像在告訴每一個走進來的人：他們熱愛音樂，這裡曾經充滿孩子們的歡笑。而這裡現在依然充滿音樂、歡笑與愛！」

