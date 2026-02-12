自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕造訪義光教會 電視名嘴轟正事不做

賈永婕造訪義光教會 電視名嘴轟正事不做賈永婕11日在臉書曬出義光教會外觀照片。（翻攝自賈永婕臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電影《世紀血案》掀起高度爭議，讓塵封46年台灣重大歷史事件「林宅血案」再被討論，台北101董座賈永婕日前在社群發文直言「我想知道真相」，引發不少網友共鳴，11日更造訪原為林義雄宅邸的義光教會，被網友大讚形容她是「轉型正義油罐車」，但也有負面聲音出現。

電視名嘴、資深媒體人汪潔民11日在臉書發文表示：「網路一直洗那位網紅藝人董事長，好笑，然後一堆綠色媒體人就不斷吹捧他動作很快？拜託，正事不幹，身為最高建築物的領導人，連發言都沒先了解事實，，然後把責任推到是原生家庭藍色家族，都幾歲了啊！」

賈永婕昨造訪義光教會。（資料照）賈永婕昨造訪義光教會。（資料照）

汪潔民接著說，不知道有谷歌這種東西嗎！查一下很難嗎，還跑去教會作秀，「踏在別人的哀痛上，一直洗流量，一直洗流量，一直洗流量，唉，算了.....勿踏在別人的哀愴；創造自己的聲量，何其悲哉啊！」

賈永婕11日被發現悄悄造訪義光教會，晚間她則曬出多張教會內部的照片並提及走遍一樓以及地下室，「這裡很平靜。很難想像，曾經發生過那麼殘酷無情的事件。教會的各處還留著孩子們生活的足跡，好像在告訴每一個走進來的人：他們熱愛音樂，這裡曾經充滿孩子們的歡笑。而這裡現在依然充滿音樂、歡笑與愛！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中