何如芸愛美 兒怒指責：不要亂穿肚子會露.....

〔記者林南谷／台北報導〕近年來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在台灣掀起減重熱潮，不少民眾期待「打一針就能瘦」。不過，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針的用藥安全不能忽略，尤其坊間流傳「分裝針劑」恐有污染風險；此外，即使施打藥物，仍可能無法克制對甜食的渴望，背後其實與大腦多巴胺機制有關。

辣媽女星何如芸11日在臉書發文也說，最近周邊的人全都打起了猛健樂（瘦瘦針），好像沒有打的人就跟不上流行，透露自己關注瘦瘦針超過一年，只是一直下不了手，自認沒有到非打不可的程度，但很好奇。

何如芸考慮因素是：「考大學時，曾因緊張過度引起短暫甲狀腺機能亢進，吃藥控制到聯考結束後才不藥而癒。」去年底兒子自新加坡回台，她陪兒看新陳代謝科，忍不住問醫生：「請問我可以打嗎？」大兒在一邊乍聽沒聽懂，衝口問：「打什麼？那是什麼？」

她小聲說：「瘦瘦針！」當下兒子生氣了：「妳又不胖，幹嘛打那個？」何如芸私下抱怨洩兒指責：「當初你不是一直嫌我胖，叫我不要亂穿肚子會露出來很小件的衣服，現在又說我沒有很胖？啊啊啊？」

至於何如芸能不能打這玩意，她表示自己曾有甲狀腺機能亢進的病史，如果執意要打，也不是不能，就是每年都要追蹤一次。

