自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

何如芸愛美 兒怒指責：不要亂穿肚子會露.....

何如芸愛美 兒怒指責：不要亂穿肚子會露.....女人不管在哪個年紀一定愛美，從何如芸就可以得到驗證。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕近年來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在台灣掀起減重熱潮，不少民眾期待「打一針就能瘦」。不過，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針的用藥安全不能忽略，尤其坊間流傳「分裝針劑」恐有污染風險；此外，即使施打藥物，仍可能無法克制對甜食的渴望，背後其實與大腦多巴胺機制有關。

辣媽女星何如芸11日在臉書發文也說，最近周邊的人全都打起了猛健樂（瘦瘦針），好像沒有打的人就跟不上流行，透露自己關注瘦瘦針超過一年，只是一直下不了手，自認沒有到非打不可的程度，但很好奇。

何如芸考慮因素是：「考大學時，曾因緊張過度引起短暫甲狀腺機能亢進，吃藥控制到聯考結束後才不藥而癒。」去年底兒子自新加坡回台，她陪兒看新陳代謝科，忍不住問醫生：「請問我可以打嗎？」大兒在一邊乍聽沒聽懂，衝口問：「打什麼？那是什麼？」

她小聲說：「瘦瘦針！」當下兒子生氣了：「妳又不胖，幹嘛打那個？」何如芸私下抱怨洩兒指責：「當初你不是一直嫌我胖，叫我不要亂穿肚子會露出來很小件的衣服，現在又說我沒有很胖？啊啊啊？」

至於何如芸能不能打這玩意，她表示自己曾有甲狀腺機能亢進的病史，如果執意要打，也不是不能，就是每年都要追蹤一次。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中