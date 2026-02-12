《世紀血案》遭抵制 呂秋遠發聲：沒有真相，沒有原諒

電影《世紀血案》日前殺青，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，其中夏騰宏已致歉並退出全劇宣傳活動。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《世紀血案》日前掀起高度爭議，讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再次受到討論。

因為一部欺瞞演員的爛片，46年前的2月28日，發生在林義雄先生的滅門慘案，引起了社會輿論的廣泛關注，彷彿臺灣社會開始關心轉型正義這件事，但實際上，可能不是如此。

這只是因為，滅門慘案中的雙胞胎姊妹與媽媽，還有一個差點也被殺害的姐姐。

出資人、導演與製片者，低估了臺灣社會對於這些無辜受害者的同情與同理。演員沒有做功課去理解這件事的本質，甚至以為就是一件社會治安懸案，嘻嘻哈哈的談論殺青，才會引起這麼多的迴響與反彈。否則，我們對於發生在戒嚴時代的「往事」，不就是輕描淡寫、雲淡風輕，他們是這麼說的，「事情都過了這麼久，為什麼還要計較，每次都拿出來當作政治提款機？」

特別是二二八。

可是，人的傷痛是真實的，時間可以沖淡一點點，但是絕大部分的血漬，都還是隱隱作痛，不會消失。對於被傷害的人來說，並不是過了就不要計較，要不要計較，是受害人的想法，不是路人可以要人家不要再說的。要人家不要再說，才是政治目的。從1946年以後，臺灣有多少家庭、政治菁英被殘忍的謀害？不分所謂的本省、外省人，只要是反對統治者、反對國民黨，都是名單上的受害人。

1945年，丁窈窕從台南二女中畢業，在郵政總局台南郵局上班。1954年，丁窈窕的好友，被王溪清追求，因為丁窈窕勸好友不要跟他交往，王溪清又在她辦公桌上看到一本禁書（是的，當年看書是犯法的，可以送到綠島關十年，或者，死刑），於是就向保安司令部檢舉。雖然丁窈窕的同事吳麗水把檢舉信攔截燒毀，但因為後來被刑求，被迫誣指丁窈窕是共產黨的組織小組長，於是她也被逮捕入獄，關押在青島東路三號。

丁窈窕入獄時已婚懷孕，在獄中產下幼女養育（有一說，她入獄時，小孩已經八個月大），女兒成為最小的政治犯。當時，只要獄方說受刑人有「特別接見」，大概就是要槍決的意思。1956年，丁窈窕被管理人員點呼，當時小孩緊抱著她，不願意放手，大聲哭叫「我媽媽不是壞人，你們不要槍斃她！」，但是最後母女還是被強行拆散，當天就把丁窈窕槍決。她留下一封訣別信與一小撮頭髮，交給另一個政治犯郭振純，郭振純只因為助選，被判處無期徒刑，直到空一格蔣公去世時，才特赦出來，把這個遺物埋在台南女中的金龜樹下。

你說，民進黨都已經執政這麼多年，怎麼沒辦法把兇手找出來、把檔案解密？

最高指導人，現在有個龐大的紀念堂，他的徒子徒孫，正在往投降的路上走。當年的檔案，不是被銷毀、就是被塗黑。殺害林義雄先生一家人的兇手，在行兇後有打電話到西餐廳報告任務完成，錄音檔早就被銷毀，其他檔案就是塗黑保密。當時的國民黨政府，在執政時，早就順利的把機密檔案抹滅，請問，沒有檔案，怎麼破案？

然而，陳澄波、湯德章、鄭南榕、吳鴻麒、江南、陳文成等等，至少4,925名政治受難者，被鐵絲穿過手掌的倖存者、躲在遺體下倖免於難的流亡者，他們都有家庭，都有爸媽、子女、兄弟姊妹，他們這幾十年來受到的煎熬，怎麼可以這樣就算了？

如果，你真的覺得林義雄先生的滅門悲劇，不應該拍成扭曲事實的電影，可以到義光教會、可以到陳澄波文化館、可以到湯德章故居、可以到陳文成事件紀念廣場、可以到丁窈窕的台南女中金龜樹下、可以到鄭南榕紀念館，去瞭解過去發生了什麼。但是，請不要在這部爛片的熱潮過後，就對於過去發生的歷史無動於衷。

畢竟那群兇手，有人逍遙法外、有人富甲一方、有人子女成群、有人含笑九泉，就是沒有任何兇手，為此付出代價。我們怎麼可以忘記，當年失去人生、失去生命的那群受害者？

「我媽媽不是壞人，你們不要槍斃她！」

沒有真相、沒有原諒，而現在仍然有一群人，一開始希望我們不要討論真相、後來希望我們要忘記真相，現在開始要扭曲真相。如果我們不希望再有悲劇發生，請不要忘記這些過去，當一個正直、善良的人，永遠不要讓這些事情，重新出現在我們眼前。

