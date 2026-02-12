自由電子報
娛樂 最新消息

王世堅稱原住民是最忠實台灣派 馮光遠：高金應該投桃報李

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談。（記者羅沛德攝）無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談。（記者羅沛德攝）   

〔記者林南谷／台北報導〕無黨籍立委高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，民進黨立委王世堅稱「相信她是台灣派」，被質疑「力挺」。

對此，王世堅昨爆怒強調，「她是台灣派這有什麼不對？原住民是最忠實的台灣派」，盼能化敵為友、壯大台灣，並呼籲高金素梅勇敢面對。

今（12）日一早，作家馮光遠在臉書發文說，高金素梅因一堆原因被約談，王世堅依舊力挺，且表示「原住民是最忠實的台灣派」，他評論表示高金應該投桃報李，也幫王世堅掛保證，「王世堅你看他那德性，絕對是最誠實的老公，理想婚姻的踐行者」，認為政治人物偶爾互捧，在所難免，「只要他們都能互來高潮，那我們就恭喜他們了。」

民進黨籍立委王世堅11日出席民進黨中常會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）民進黨籍立委王世堅11日出席民進黨中常會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

王世堅昨出席民進黨中常會前受訪表示，外界所謂「力挺」2個字言之過重，畢竟大家都是立法院同事。對於臉書上有人質疑他稱高金素梅是「台灣派」一說，王反問：「原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？」

王世堅說，基於同事與人情之常，他當然是循循善誘、希望化敵為友，讓無黨籍的高金素梅能加入台灣派，這才是真正的壯大台灣。真正的台灣派應將格局做大，接納不同想法與做法的人，而非將台灣越做越小，切到只剩「1450」。

