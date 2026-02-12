自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影音）AI影片造假被詛咒 陳文茜氣瘋：活見鬼！

AI變造的影片，讓陳文茜氣壞了，仔細一看，影片中的陳文茜雖然裝扮很像她，但根本不是陳文茜。（翻攝自陳文茜臉書）AI變造的影片，讓陳文茜氣壞了，仔細一看，影片中的陳文茜雖然裝扮很像她，但根本不是陳文茜。（翻攝自陳文茜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，5日罕見吐露嚴峻現況，因接受免疫療法後副作用過大，不僅導致治療中止，更幾乎無法離開醫院，又因裝導管出現菌血、手術失敗，讓醫師忍不住連3次感嘆「太難了……」

不過更讓陳文茜怒氣沖天的是，假帳號充斥網路就算了，居然連影音也造假，昨（11）日晚間她再也無法忍受，透過臉書專頁公開假帳號的「假影片」，稱她「罹癌末期！67歲陳文茜證實手術未如預期，一句話震撼全網」，影片中的陳文茜面露不斷喃喃自語，一臉驚恐被2人攙扶，但仔細一看，影片中的人根本不是陳文茜。

陳文茜罹患黑色素癌第4期，近期常在臉書分享抗癌進度。（翻攝自陳文茜臉書）陳文茜罹患黑色素癌第4期，近期常在臉書分享抗癌進度。（翻攝自陳文茜臉書）

陳文茜氣憤說：「終於知道什麼叫做：活見鬼！週末文茜的世界周報見！麻煩所有的詐騙集團、假帳號退出我的名字。我正在搜集證據，與數位部合作，法辦！」

她發文後，底下一票網友也跟著驚駭留言「一個人已經在生病了，為什麼還要這樣子對付一個人？老天爺有在看，你們會付出代價的」、「這個人根本不是文茜姐」，更有人怒說：「這個AI肯定算力不夠，這也太不像了。」

相關新聞：陳文茜4期癌現況急轉！裝導管染菌血「手術失敗」 醫崩潰連嘆：太難了…

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中