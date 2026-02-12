（影音）AI影片造假被詛咒 陳文茜氣瘋：活見鬼！

AI變造的影片，讓陳文茜氣壞了，仔細一看，影片中的陳文茜雖然裝扮很像她，但根本不是陳文茜。（翻攝自陳文茜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，5日罕見吐露嚴峻現況，因接受免疫療法後副作用過大，不僅導致治療中止，更幾乎無法離開醫院，又因裝導管出現菌血、手術失敗，讓醫師忍不住連3次感嘆「太難了……」

不過更讓陳文茜怒氣沖天的是，假帳號充斥網路就算了，居然連影音也造假，昨（11）日晚間她再也無法忍受，透過臉書專頁公開假帳號的「假影片」，稱她「罹癌末期！67歲陳文茜證實手術未如預期，一句話震撼全網」，影片中的陳文茜面露不斷喃喃自語，一臉驚恐被2人攙扶，但仔細一看，影片中的人根本不是陳文茜。

陳文茜罹患黑色素癌第4期，近期常在臉書分享抗癌進度。（翻攝自陳文茜臉書）

陳文茜氣憤說：「終於知道什麼叫做：活見鬼！週末文茜的世界周報見！麻煩所有的詐騙集團、假帳號退出我的名字。我正在搜集證據，與數位部合作，法辦！」

她發文後，底下一票網友也跟著驚駭留言「一個人已經在生病了，為什麼還要這樣子對付一個人？老天爺有在看，你們會付出代價的」、「這個人根本不是文茜姐」，更有人怒說：「這個AI肯定算力不夠，這也太不像了。」

