袁惟仁告別式爆風波！前妻陸元琪控有人對小孩放話「要我別出現」

袁惟仁（左）與陸元琪曾有過一段14年婚姻。（本報組合資料照）袁惟仁（左）與陸元琪曾有過一段14年婚姻。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深音樂人、創作歌手「小胖老師」袁惟仁2日與世長辭享年57歲，就在外界回顧他留下的經典作品之際，前妻陸元琪今（12日）凌晨公開吐露心聲，直言竟有人對孩子提出「要我別出現在靈堂與告別式」的要求。面對如此舉動，陸元琪不再沉默，語氣直白反問「什麼樣的大人，會對孩子提出這樣的要求？」衝突焦點再度浮上檯面。

袁惟仁辭世後，陸元琪曾因「陪伴不足」等外界質疑親自逐一回應，如今再度站上風口浪尖，她凌晨剖白心跡感慨，「人生真的就是一題接著一題，完全不讓我休息。」陸元琪更指出，好不容易感覺有朋友陪伴，卻立刻聽聞有人對她的孩子要求，「不希望我在靈堂跟告別式出現！」此舉實在令她難以理解，「什麼樣的大人，會有這樣的心理素質，去對孩子提出這樣的要求？」

「不知道孩子會為難嗎？ 」陸元琪直言，不明白為何到了這個時候仍會出現這樣的要求，並強調「不知道其實我才是可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎？」字句間透露出身為母親的心情與立場。最後，陸元琪也盼望外界「可不可以都做個好好的大人？」希望已盡力被教育得近乎完美的2名孩子，能在袁惟仁辭世後的狀態下，不再承受額外壓力。

