娛樂 最新消息

（專訪）草爺暴瘦20公斤秘辛曝光 柯大堡連擲3個聖杯得到回應

網紅草爺（左）推坑好友柯大堡嗨玩四驅車。（記者王文麟攝）網紅草爺（左）推坑好友柯大堡嗨玩四驅車。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕網紅草爺推坑好友柯大堡嗨玩四驅車，哥倆好如今相約外出不再喝酒應酬，反而一起「尬車」比賽，生活變得更加規律健康。他倆更決定要舉辦比賽，柯大堡透露，活動發想過程相當有趣。有次在廣澤宮與賴銘偉聊到此事，半開玩笑說：「不然辦在廟裡好了啦！」隨後現場擲筊詢問太子爺可行性，竟「啪、啪、啪」連續擲出三個聖杯。

草爺這半年幾乎廢寢忘食投入改車，加上規律運動，已瘦下20多公斤，受訪時忍不住笑說：「每次一有空組車就要花6個多小時，我怕之後要配老花眼鏡了。」

草爺為了四驅車而真的換車。（記者王文麟攝）草爺為了四驅車而真的換車。（記者王文麟攝）

草爺從國小就愛玩四驅車，去年因拍片重拾這項興趣，至今已購入數百台，還到處送給親朋好友。他坦言，引擎與各式配件的花費最為驚人。為了方便帶著工具箱全台跑透透參賽，他甚至把原本的賓士換成特斯拉，前後花費近台幣300萬。

草爺表示：「我應該是全台灣第一位，為了四驅車而換車的人。」他笑稱，玩四驅車非常紓壓。凡事追求極致的他，每台車都親自客製化，挑選頂級底盤與專屬套件，力求最佳表現。

在草爺推薦下，柯大堡也加入四驅車行列。（記者王文麟攝）在草爺推薦下，柯大堡也加入四驅車行列。（記者王文麟攝）

在草爺推薦下，柯大堡也加入四驅車行列，還能和寶貝女兒嘎逼一起同樂，為生活增添溫馨的親子時光。他更邀草爺相挺，共同發起第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，將於大年初四（2月20日）、初五（2月21日）在桃園護國宮登場。

草爺愛玩四驅車，至今已購入數百台。（記者王文麟攝）草爺愛玩四驅車，至今已購入數百台。（記者王文麟攝）

由於桃園護國宮過年期間原本就舉辦「太子遊樂園」活動，廟方對這樣的歡樂氛圍也十分認同，因而促成首站落腳於此。第一屆「神行盃國際四驅車大賽」最終選在春節期間於桃園護國宮舉行。柯大堡笑說：「果然是台灣最會玩的太子爺啊！」

點圖放大body

