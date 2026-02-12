炎亞綸遭硬上強摸生殖器 驚爆飛輪海成員「一起上」不堪內幕全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸推出新專輯《Ikigai》，日前錄製媒體人吳小帽主持的Podcast節目《哇靠有事嗎》，驚爆當年在飛輪海時期發行首張專輯，慘遭唱片公司的外包企劃伸出鹹豬手性騷觸摸生殖器，讓他至今仍無法釋懷。

炎亞綸不忍了，驚爆飛輪海的不堪內幕。（資料照，華研提供）

炎亞綸在2006年與吳尊、辰亦儒、汪東城合組飛輪海，發行首張同名專輯勇闖歌壇，沒想到當年就慘遭公司的企劃性騷。提到那段不堪回憶，炎亞綸相隔19年不忍發聲，坦言真的「無法放下」。

當年炎亞綸只有21歲，近來在Podcast節目爆料：「那時候（飛輪海）外包的企劃，每天上保母車都會玩一個遊戲，就叫做『摸彩球』。摸彩球就是，他會先伸進我的褲子裡面摸，然後其他人（指團員）會一起上，這是我經歷的事情。」驚爆發片期只要上保母車都被性騷，而飛輪海的團員卻全都袖手旁觀。

炎亞綸驚爆遭性騷。（晴空鳥提供）

炎亞綸無奈表示：「我只能配合啊，我當然會抗拒，但就是笑笑的，有時候就玩到『很不爽』。」驚爆其他團員也跟著瞎鬧跟伸手觸碰，「就是鬧著玩，像直男那樣阿魯巴。」當時並沒有人對他伸出援手，至今也成了他的陰影，坦言當時不敢跟唱片公司反應，「那是第一張專輯耶。」引起粉絲譁然。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

