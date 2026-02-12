自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

炎亞綸遭硬上強摸生殖器 驚爆飛輪海成員「一起上」不堪內幕全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸推出新專輯《Ikigai》，日前錄製媒體人吳小帽主持的Podcast節目《哇靠有事嗎》，驚爆當年在飛輪海時期發行首張專輯，慘遭唱片公司的外包企劃伸出鹹豬手性騷觸摸生殖器，讓他至今仍無法釋懷。

炎亞綸不忍了，驚爆飛輪海的不堪內幕。（資料照，華研提供）炎亞綸不忍了，驚爆飛輪海的不堪內幕。（資料照，華研提供）

炎亞綸在2006年與吳尊、辰亦儒、汪東城合組飛輪海，發行首張同名專輯勇闖歌壇，沒想到當年就慘遭公司的企劃性騷。提到那段不堪回憶，炎亞綸相隔19年不忍發聲，坦言真的「無法放下」。

當年炎亞綸只有21歲，近來在Podcast節目爆料：「那時候（飛輪海）外包的企劃，每天上保母車都會玩一個遊戲，就叫做『摸彩球』。摸彩球就是，他會先伸進我的褲子裡面摸，然後其他人（指團員）會一起上，這是我經歷的事情。」驚爆發片期只要上保母車都被性騷，而飛輪海的團員卻全都袖手旁觀。

炎亞綸驚爆遭性騷。（晴空鳥提供）炎亞綸驚爆遭性騷。（晴空鳥提供）

炎亞綸無奈表示：「我只能配合啊，我當然會抗拒，但就是笑笑的，有時候就玩到『很不爽』。」驚爆其他團員也跟著瞎鬧跟伸手觸碰，「就是鬧著玩，像直男那樣阿魯巴。」當時並沒有人對他伸出援手，至今也成了他的陰影，坦言當時不敢跟唱片公司反應，「那是第一張專輯耶。」引起粉絲譁然。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中