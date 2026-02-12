自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼追蹤》引爆MZ世代恐懼！靈異畫面致敬這些恐怖經典

〔記者許世穎／綜合報導〕曾製作過《陰兒房》、《靈動：鬼影實錄》等驚悚懼作的恐怖大廠「布倫屋」推出首部西班牙語的原創恐怖新片《鬼追蹤》，取材墨西哥鬧鬼傳說，以超自然現象結合年輕世代的社群成癮、流量焦慮等深具共鳴的議題，因此獲得布倫屋青睞。

《鬼追蹤》是布倫屋首部西班牙語原創恐怖片。（采昌提供）《鬼追蹤》是布倫屋首部西班牙語原創恐怖片。（采昌提供）

電影由墨西哥新銳導演希蜜娜加西亞萊庫納與愛德華多萊庫納執導，從小熱愛恐怖片的導演二人組，深受2000年代「偽紀錄」恐怖片影響，以此為靈感並加入現今熟悉的社群平台，創造出充滿人性的不安氛圍，更藉由大量影像紀錄畫面，向經典恐怖片《厄夜叢林》與《鬼入鏡》系列致敬。

全片玩轉各式社群平台，也引爆MZ世代對社群身分認同的現代恐懼，讓演員們一致驚呼：「這甚至比鬼還可怕！」為了讓片中邪靈有「近在身邊」的驚嚇感，劇組期許能讓牠的存在具體化，導演愛德華多表示：「我們非常想做到的，就是讓那個『存在』具體、貼近現實。」

《鬼追蹤》以超自然現象結合年輕世代的社群成癮、流量焦慮等深具共鳴的議題。（采昌提供）《鬼追蹤》以超自然現象結合年輕世代的社群成癮、流量焦慮等深具共鳴的議題。（采昌提供）

導演也表示，兩人深受日本恐怖片影響，「就是鬼就在你身邊的感覺，牠不是實體，也不是透明的，你甚至不確定自己到底有沒有看到牠；但一旦你看見，牠就是站在你旁邊。」因此本片盡可能運用實體特效，並請來肢體表演者演出，也讓恐懼真實感再度提升。《鬼追蹤》將於2月26日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中