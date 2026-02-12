《鬼追蹤》引爆MZ世代恐懼！靈異畫面致敬這些恐怖經典

〔記者許世穎／綜合報導〕曾製作過《陰兒房》、《靈動：鬼影實錄》等驚悚懼作的恐怖大廠「布倫屋」推出首部西班牙語的原創恐怖新片《鬼追蹤》，取材墨西哥鬧鬼傳說，以超自然現象結合年輕世代的社群成癮、流量焦慮等深具共鳴的議題，因此獲得布倫屋青睞。

《鬼追蹤》是布倫屋首部西班牙語原創恐怖片。（采昌提供）

電影由墨西哥新銳導演希蜜娜加西亞萊庫納與愛德華多萊庫納執導，從小熱愛恐怖片的導演二人組，深受2000年代「偽紀錄」恐怖片影響，以此為靈感並加入現今熟悉的社群平台，創造出充滿人性的不安氛圍，更藉由大量影像紀錄畫面，向經典恐怖片《厄夜叢林》與《鬼入鏡》系列致敬。

全片玩轉各式社群平台，也引爆MZ世代對社群身分認同的現代恐懼，讓演員們一致驚呼：「這甚至比鬼還可怕！」為了讓片中邪靈有「近在身邊」的驚嚇感，劇組期許能讓牠的存在具體化，導演愛德華多表示：「我們非常想做到的，就是讓那個『存在』具體、貼近現實。」

《鬼追蹤》以超自然現象結合年輕世代的社群成癮、流量焦慮等深具共鳴的議題。（采昌提供）

導演也表示，兩人深受日本恐怖片影響，「就是鬼就在你身邊的感覺，牠不是實體，也不是透明的，你甚至不確定自己到底有沒有看到牠；但一旦你看見，牠就是站在你旁邊。」因此本片盡可能運用實體特效，並請來肢體表演者演出，也讓恐懼真實感再度提升。《鬼追蹤》將於2月26日在台上映。

