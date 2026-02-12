男星第4度遭逮捕！7年出獄「又涉猥褻2女」 犯罪黑歷史全曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲日本男星羽賀研二曾因詐騙、恐嚇取財等罪入獄服刑，沒想到近日再被爆涉嫌猥褻2名女子，遭沖繩縣警方逮捕，這已是他19年來第4度被捕，從昔日高顏值男星到屢陷司法風波，如今羽賀研二的名字再度躍上日本社會版面。

64歲羽賀研二涉嫌猥褻2女，第4度遭日本警方逮捕。（翻攝自日網）

沖繩縣警方指出，本名當真美喜男的「羽賀研二」去年3月27日晚間在餐廳用餐時，未經同意觸摸2名50多歲與30多歲女子的身體，並親吻其中1人。案件因其1名受害女性於去年8月向警方諮詢就此曝光。為避免影響後續偵查，警方尚未說明羽賀研二是否坦承犯行，相關細節仍在調查中。

請繼續往下閱讀...

羽賀研二出身沖繩，為美日混血，1981年踏入演藝圈，曾以高大帥氣外型活躍於影視與歌壇，1994年與名模梅宮安娜交往轟動一時，甚至拍攝裸體寫真集，但最終於1999年分手。爾後，羽賀研二2007年因涉入醫療公司股份詐騙案，與前世界拳擊冠軍渡邊二郎共謀詐騙約3.7億日圓（約7580萬台幣），2013年被判刑6年定讞入獄，後再因隱匿財產、妨害強制執行等罪於2019年被捕，2020年遭判刑1年2個月後入獄。

蹲牢共7年，羽賀研二出獄後曾在沖繩人力派遣公司工作並重返演藝圈，2024年5月還在戀愛節目中與小41歲女大學生配對成功。不料同年9月，羽賀研二卻涉嫌在建築物所有權移轉登記中提交虛假電子公正證書，遭到愛知縣警方逮捕，名單中還包括前妻、黑道幫派成員與司法書士，最終他獲檢方保留處分釋放。如今再涉猥褻案被捕，羽賀研二的爭議人生再添一筆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法