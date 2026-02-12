自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星第4度遭逮捕！7年出獄「又涉猥褻2女」 犯罪黑歷史全曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲日本男星羽賀研二曾因詐騙、恐嚇取財等罪入獄服刑，沒想到近日再被爆涉嫌猥褻2名女子，遭沖繩縣警方逮捕，這已是他19年來第4度被捕，從昔日高顏值男星到屢陷司法風波，如今羽賀研二的名字再度躍上日本社會版面。

64歲羽賀研二涉嫌猥褻2女，第4度遭日本警方逮捕。（翻攝自日網）64歲羽賀研二涉嫌猥褻2女，第4度遭日本警方逮捕。（翻攝自日網）

沖繩縣警方指出，本名當真美喜男的「羽賀研二」去年3月27日晚間在餐廳用餐時，未經同意觸摸2名50多歲與30多歲女子的身體，並親吻其中1人。案件因其1名受害女性於去年8月向警方諮詢就此曝光。為避免影響後續偵查，警方尚未說明羽賀研二是否坦承犯行，相關細節仍在調查中。

羽賀研二出身沖繩，為美日混血，1981年踏入演藝圈，曾以高大帥氣外型活躍於影視與歌壇，1994年與名模梅宮安娜交往轟動一時，甚至拍攝裸體寫真集，但最終於1999年分手。爾後，羽賀研二2007年因涉入醫療公司股份詐騙案，與前世界拳擊冠軍渡邊二郎共謀詐騙約3.7億日圓（約7580萬台幣），2013年被判刑6年定讞入獄，後再因隱匿財產、妨害強制執行等罪於2019年被捕，2020年遭判刑1年2個月後入獄。

蹲牢共7年，羽賀研二出獄後曾在沖繩人力派遣公司工作並重返演藝圈，2024年5月還在戀愛節目中與小41歲女大學生配對成功。不料同年9月，羽賀研二卻涉嫌在建築物所有權移轉登記中提交虛假電子公正證書，遭到愛知縣警方逮捕，名單中還包括前妻、黑道幫派成員與司法書士，最終他獲檢方保留處分釋放。如今再涉猥褻案被捕，羽賀研二的爭議人生再添一筆。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中