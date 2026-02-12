自由電子報
娛樂 最新消息

夫妻聽胎動直擊人心！林依晨為人母曝「無法想像放棄孩子」

〔記者許世穎／台北報導〕入圍第62屆金馬獎7項大獎、由沈可尚執導的電影《深度安靜》昨（11）日釋出正式預告，預告一開場，林依晨飾演的「依庭」在房間內陷入重大危機，張孝全飾演的丈夫諭明慌亂求救、急喊金士傑飾演的岳父打119，瞬間將這個家庭推向失序邊緣。

林依晨（左）與張孝全在《深度安靜》動人演繹「聽胎動」對手戲。（風起娛樂提供）林依晨（左）與張孝全在《深度安靜》動人演繹「聽胎動」對手戲。（風起娛樂提供）

張孝全與林依晨在片中飾演一對相愛的夫妻，原本滿心期待新生命的降臨，卻在得知一項關鍵消息後，被過往壓力與陰影推向邊緣，也改變了兩人的關係。片中一場「聽胎動」的對手戲，成為兩人最難忘的片段之一。

林依晨回憶：「當感受到胎動時，諭明問『可以聽一下嗎？』，我們靜靜坐著聽，那一刻情緒自然湧現。」而孝全突然轉身離開，更讓她深受觸動，「他的反應出乎意料，也讓我強烈感受到角色的脆弱與真實。」

張孝全則表示，那一刻讓他心痛不已，「就像是在向孩子道別。」在正式預告中，也能一窺這場戲的一小部分畫面，提前展現兩位實力派演員細膩的情緒張力，以及角色間微妙的情感互動。

張孝全（左）與林依晨在《深度安靜》的對手戲張力十足。（風起娛樂提供）張孝全（左）與林依晨在《深度安靜》的對手戲張力十足。（風起娛樂提供）

現實生活中已經成為母親的林依晨坦言，無法想像會做出放棄孩子的決定。她心疼地說：「依庭的狀況特別，所以我只能試著去揣摩那個痛有多痛，去理解那到底是什麼樣的心理狀態，以及妳那麼愛妳的丈夫，卻一定得因為這件事情讓他傷心。」她也提到，電影中依庭的反應往往是突如其來的，「都不是事先預想好的。」

張孝全則表示，這次合作看到了很不一樣的林依晨，「拍攝現場我們不會特別討論接下來角色會處於一個什麼狀態，我覺得這是滿好的事情。」他印象最深刻的一幕，是在車裡情緒失控的戲，「那是我從未見過的林依晨，因此留下了非常難忘的印象。」

林依晨（左）在《深度安靜》的一場車內情緒失控戲爆發力十足。（風起娛樂提供）林依晨（左）在《深度安靜》的一場車內情緒失控戲爆發力十足。（風起娛樂提供）

《深度安靜》將於3月20日在台上映，隨著正式預告上線，電影團隊宣布將於3月4日與光點華山電影館合作，推出「《深度安靜》無聲無影沈浸實驗場」特別放映活動。購票詳情，請參考光點華山電影館官網。

《深度安靜》正式預告：

https://youtu.be/uh_9vp4aDmM

點圖放大body

