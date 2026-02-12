馬年來追台語懷舊片！《王哥柳哥過五關》免費上架9天

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心迎接馬年，2月新春推出線上限時放映活動「馬上走透透 Horse會花生」，播放闔家觀賞的免費好片《王哥柳哥過五關》，熱鬧滑稽的台語喜劇為影視聽中心2026年台語片70週年系列活動「寶島特產：世界ê台語片」打頭陣，邀請觀眾過年期間隨點隨看！

由李行執導、賴國材先生創辦的台聯影業所出品的台語喜劇《王哥柳哥遊台灣》在60年代風靡全台！

《王哥柳哥過五關》開展兩人北上討生活的故事。（國家影視聽中心提供）

故事起源於一個算命預言：王哥被鐵口直斷3天內會發大財，而柳哥被預言「大限」將至，講義氣的王哥意外中獎後，決定帶柳哥環島散心；兩人從木柵指南宮出發、途經中和的圓通寺，還一起到碧潭划船與北投泡湯。

不僅劇情幽默有趣，電影鏡頭捕捉台灣1960年代的珍貴風景，遊山玩水的同時保存歷史影像，說他們是台灣最早的「旅遊系youtuber」完全不為過。

飾演「王哥」的李冠章與飾演「柳哥」的矮仔財因此成為家喻戶曉的電影明星，《王哥柳哥遊台灣》標誌了台語喜劇片的里程碑，更開啟後續一系列的「王哥柳哥」系列作。

國家影視聽中心2月新春推出線上限時放映活動「馬上走透透 Horse會花生」。（國家影視聽中心提供）

《王哥柳哥過五關》在笑鬧之中描繪庶民離鄉進城漂泊、互相扶持的時代情誼，片中也拍下了1962年雙十節的花車遊行、圓山動物園、台北航空站等時代街景。在過年期間適合大人小孩一同收看。

「國家影視聽中心」將於春節假期期間2月14日到22日限時9天，在官方Youtube頻道播放《王哥柳哥過五關》，《王哥柳哥遊台灣》則可以在「Youtube電影」付費租借觀賞。

本次線上放映的《王哥柳哥過五關》全台語發音、無字幕，為早期膠卷影片數位掃描版，馬上訂閱「TFAI 國家電影及視聽文化中心」官方Youtube頻道準時收看。

