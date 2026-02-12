自由電子報
娛樂 最新消息

雲翔16年尺度一次攤開！鬼也要性解放談慾望

〔記者鍾志均／台北報導〕串流平台GagaOOLala宣布2月13日起，將上架導演雲翔兩部關鍵之作，包括從2008年的影壇處女作《無野之城》，到最新探問靈魂與欲望邊界的《幹鬼屁事》，另外包括多部作品全數到齊，一次攤開他長達16年的創作軌跡。

導演雲翔影壇處女作《無野之城》。（GagaOOLala提供）導演雲翔影壇處女作《無野之城》。（GagaOOLala提供）

2008年，雲翔的《無野之城》橫空出世，棒球場、汗水、陽光與赤裸身體，在當年相對保守的亞洲電影環境中幾乎是震撼彈等級。

雲翔回憶，那時連更衣室的全裸鏡頭都被批評過火，他乾脆反問：「難道大家都是穿著內衣洗澡嗎？」把審美標準推上檯面。

2024年鹿特丹國際影展為他舉辦回顧展，雲翔再度在大銀幕看見《無野之城》時竟當場落淚。「那是我第一個兒子，也是我當年最不滿意的作品。」他坦言，年輕時總覺得自己做得不夠好，如今再看才發現原來它一點也不丟人。

《幹鬼屁事》是雲翔導演對死之平靜的深邃凝視。（GagaOOLala提供）《幹鬼屁事》是雲翔導演對死之平靜的深邃凝視。（GagaOOLala提供）

新作《幹鬼屁事》入選芝加哥國際影展，也在鹿特丹引發討論。片名聽起來狂，但內容其實直指一個更深的問題：「死後，還能愛嗎？」

電影裡，他讓鬼魂全裸、保有欲望，甚至談論「鬼的性解放」。有人覺得大膽，有人覺得顛覆，也有人直呼：「這題目太瘋了吧。」雲翔則說，這是從祖母離世後就一直想追問的命題：「活著因為有愛，那死後呢？」

雲翔導演。（GagaOOLala提供）雲翔導演。（GagaOOLala提供）

事實上，雲翔原本是科技人。40歲才毅然轉行拍電影，只因不想再為別人的夢想打工。最近他為寫回憶錄翻閱舊日記，才發現，年輕時的不快樂多半來自感情與對工作的厭倦，直到開始拍電影，他才找到真正屬於自己的位置。

點圖放大body

