娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》火熱狂燒！《女孩不平凡》3月強襲接力開炸

〔記者鍾志均／台北報導〕當《陽光女子合唱團》票房狂燒，3月還有一部主打橫跨台、港、澳三地製作的新片《女孩不平凡》即將上映，直接鎖定「女力接力」話題。

《女孩不平凡》廖子妤（左）、余香凝。（Medialink TW提供）《女孩不平凡》廖子妤（左）、余香凝。（Medialink TW提供）

《女孩不平凡》昨公開正式預告，畫面一出就讓不少網友直呼：「這題材好敢拍。」電影由《骨妹》導演徐欣羨執導，暌違8年重返大銀幕，再度攜手廖子妤、余香凝等原班人馬，把鏡頭對準三個世代女性的愛情樣貌。

預告中可見少女時期的懵懂心動，大學時期為愛衝撞、為激情燃燒，30歲之後少了年少的魯莽，多了現實的壓力，愛情成為理性與感性的拉鋸戰。

《女孩不平凡》鄧濤（右）、韓寧。（Medialink TW提供）《女孩不平凡》鄧濤（右）、韓寧。（Medialink TW提供）

該片演員與幕後團隊幾乎也是三地混血陣容，包括廖子妤、余香凝、鄧濤、許恩怡來自香港；韓寧、陳孟琪是台灣新生代面孔；澳門演員劉漪琳也加入陣容。

整體製作獲文策院「國際合作投資專案計畫」支持，加上台北市文化局與影委會協助拍攝，台北城市風景也在預告裡頻頻現身，引來影迷關注：「女女戀＋跨城市背景，這個野心不小。」

片中與台灣女孩譜戀曲的鄧濤，在入圍金馬獎後，又獲香港金像獎最佳女配角與最佳新人提名，話題與演技實力兼具；電影同時也入圍最佳原創歌曲獎，被影評人視為「下一波女力電影關鍵作」。《女孩不平凡》預計3月27日全台上映。

