（專題）9天年假放到發霉？鍾欣凌一招救援「過年看片清單」

〔記者蕭方綺／專題報導〕今年春節連假一口氣放到9天，第一天還很興奮，許多人第五天就開始和家人面面相覷互問「今天要幹嘛」，金鐘戲后鍾欣凌不囉唆，直接端出自己的過年必看片單，認為只要照著看，「從除夕一路看到初五都不會無聊。」

《陽光女子合唱團》全台票房突破5億，鍾欣凌（前排右）也有參與演出。（資料照，壹壹喜喜提供）

鍾欣凌透露，今年過年她自己最期待、最想看的作品，就是喜氣滿滿又很有過年氛圍的電影《雙囍》和《功夫》，當然她參與演出的《陽光女子合唱團》也是一定要的，畢竟票房已直衝5億，口碑掛保證，她表示：「這幾部都是可以輕鬆看、不用動腦的安心選擇。」

《神隱少女》如今在串流平台也可見。（資料照，甲上提供）

除了真人電影，鍾欣凌也大推OTT平台動畫當救星，像是蠟筆小新、迪士尼系列、宮﨑駿動畫，還有木棉花的動漫系列，她很建議一定要選個一、兩部來追，她笑說過年就是全家聚在一起吃喝玩樂、打麻將的時刻，「年齡層真的很廣，動漫反而最能一次收服男女老少。」

郝劭文（右）和釋小龍演出的《新烏龍院》，歷久彌新，讓人一轉到就想停下來看。（翻攝自微博）

說到過年的「儀式感」，鍾欣凌也忍不住陷入童年回憶殺。她小時候過年最期待的就是守在電視前看賀歲片，「朱延平導演的《烏龍院》系列，還有港片《家有囍事》、《花田囍事》，都是過年一定會播的經典。」當然，周星馳電影更是絕對不能漏掉，「只要在電視電影台看到，幾乎都會停下來看，真的太經典了！」

《腦筋急轉彎2》是全家都愛看的動畫。（迪士尼提供）

總結9天年假怎麼過？鍾欣凌的答案很簡單，不用排行程、不用燒腦，只要一家人坐在一起看戲、一起笑，就是最有過年味的假期。

