日劇迷準備熬夜！織田裕二反町隆史同台《水滸傳》電影級開戰

《北方謙三 水滸傳》織田裕二（右）與反町隆史兩大天王夢幻共演。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇迷準備好爆肝了！Hami Video宣布15日起，全台獨家，與日本同步首播史詩級鉅作《北方謙三 水滸傳》，由「日劇天王」織田裕二領軍，搭檔反町隆史、龜梨和也等黃金卡司，以電影規格打造北宋末年亂世戰火。

織田裕二在戲中飾演「宋江」，親口認證：「這是我演戲40年來，從未見過的壯麗規模。」角色卻刻意顛覆傳統英雄形象；他形容角色不是天生強者，而是會猶豫、會煩惱，甚至走路有點小心翼翼的基層官員。

請繼續往下閱讀...

《北方謙三 水滸傳》龜梨和也（前排右）飾演武藝高強，卻背負悲劇命運的林冲。（Hami Video提供）

和織田裕二多年後再度同台的反町隆史，飾演氣場全開的「晁蓋」，一出場就是壓倒性領導力。兩人一文一武，氣勢十足；龜梨和也則挑戰悲劇英雄「林冲」，大量武打戲幾乎燃燒體力演出，獲粉絲吶喊，「是要拍成武俠電影等級嗎？」

製作團隊結合日韓技術人員，以電影規格拍攝，戰場場面、武器調度、動作設計都走高規配置，讓這部劇從開拍就話題不斷。

而在滿滿男性血性之中，日本影后松雪泰子飾演神秘女子「馬桂」，為亂世添上柔韌力量。她直言，希望女性觀眾也能在戰火中看見彼此守護的溫度。

《北方謙三 水滸傳》主視覺。（Hami Video提供）

新婚不久的波瑠則化身溫柔伴侶，在肅殺戰場裡成為「可以回去的地方」。她笑說：「在男人拚命的世界裡，我負責讓大家記得為什麼而戰。」此外，主題曲更邀來天后MISIA親自創作演唱《夜を渡る鳥》，打造滿滿的史詩感氛圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法