娛樂 最新消息

《浪姐7》30人名單出列 遭嫌「C位感」不足

台灣歌手最終版本傳出金曲歌后戴佩妮、前飛兒樂團主唱詹雯婷和選秀出身的徐佳瑩將參演《浪姐7》節目。（前飛兒樂團主唱）台灣歌手最終版本傳出金曲歌后戴佩妮、前飛兒樂團主唱詹雯婷和選秀出身的徐佳瑩將參演《浪姐7》節目。（前飛兒樂團主唱）

〔娛樂頻道／綜合報導〕為出道多年的女藝人提供另類展演舞台的中國歌唱節《乘風破浪的姐姐》第七季，3月即將開賽，30人名單也一變再變，目前最新版本被視為應該是最終名冊，而原先猜測的張曼玉、林志玲、徐若瑄、林依晨和昆凌都沒參加，遭網友們嫌棄「C位感」不夠，意即大咖級別和話題性遠不如前面幾期，惹來正反意見交峰。

目前已知最終入選的30位姐姐，包含：宣萱（香港TVB演）、舒暢、李夢、邢菲、 沈春陽、孔雪兒、黃婷婷（前SNH48成員）、李施嬅；歌手部分則有徐佳瑩、戴佩妮、詹雯婷（前飛兒樂團主唱）、李佳薇、郭靜、黃雅莉、孟慧圓、曾沛慈、徐藝洋、袁一琦、井迪、錘娜麗莎、文穎倩、者來女，以及來自戲劇或主持界的王濛、金靖、李雪琴、姜妍、謝依霖、錘娜麗莎。

第一輪公演時間暫訂3月初，由於今年採取直播而非錄播方式競賽，更考驗臨場表演實力。網友們看完名單表示，今年陣容和第5屆很像，前飛兒樂團主唱詹雯婷和金曲歌后戴佩妮雖然在華人圈的知名度夠，但並非唱跳型歌手，讓人更期待她們在節目中的表現。

