娛樂 日韓

《單身5》崔美娜秀曾胖到72kg！「每天只吃800卡」狂甩15kg遭醫界警告

崔美娜秀以《單身即地獄5》迅速走紅。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕從《單身即地獄5》走紅的崔美娜秀，外型亮眼、身材勻稱，讓追劇粉絲直呼「根本天選美女」。不過她日前接受韓媒訪問，自爆曾胖到72公斤，又在兩個月內狂甩15公斤，故事曝光後掀起討論。

崔美娜秀坦言，當時在美國生活，飲食幾乎被漢堡、炸物、起司淹沒，體重一路飆升。「油膩食物吃太多，體重真的一下就上來了。」

崔美娜秀身材勻稱，原來先前曾重達72公斤。（翻攝自IG）

為挑戰韓國小姐選美，她下定決心瘦身，卻因為「真的不愛運動」，選擇走極端節食路線，像是每天只吃約800大卡，短短兩個月，體重瞬間減掉15公斤，變化大到連身邊的人都嚇一跳。

不過就醫學角度來看，這種速度其實相當激進。一般健康減重建議是每週0.5到1公斤，一個月大約減原體重7%到8%為宜。崔美娜秀兩個月15公斤，等於幾乎翻倍速度。

專家指出，若長期每天只攝取800大卡，屬於極低熱量飲食，容易導致肌肉流失、基礎代謝下降，甚至出現溜溜球效應（快速復胖）；女性每日建議至少攝取1000至1200大卡，男性則為1200至1500大卡，太低容易營養不足、免疫力下降。

據韓國肥胖學會資料，只要每天比原本少攝取約500大卡，一週大約就能減少0.5公斤。搭配有氧與重量訓練，更能避免肌肉流失；世界衛生組織則建議，每週應進行150到300分鐘中等強度有氧運動，或75分鐘以上高強度運動，再加上每週至少兩次肌力訓練。維持肌肉量，才能真正遠離復胖循環。

