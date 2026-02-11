自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

中國版《陽光女子合唱團》？ 趙麗穎淪階下囚 監獄練唱《感恩的心》全場淚崩

趙麗穎、蘭西雅、啜妮、王菊、程瀟主演《向陽花》。（愛奇藝國際站提供）趙麗穎、蘭西雅、啜妮、王菊、程瀟主演《向陽花》。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》上映至今全台累積票房直逼5億大關，片中監獄女囚的哀樂賺取無數熱淚。中國也有類似題材，由馮小剛執導、趙麗穎主演的女囚電影《向陽·花》去年在中國上映，累積票房約3.6億台幣。

趙麗穎在《向陽花》有精彩演出。（愛奇藝國際站提供）趙麗穎在《向陽花》有精彩演出。（愛奇藝國際站提供）

趙麗穎飾演的「高月香」，為替女兒植入人工耳蝸籌措高額手術費，不惜進行色情直播非法牟利，因此鋃鐺入獄，在獄中她認識了失語少女蘭西雅、涉毒大姐頭王菊等獄友並組成「向陽花」表演小隊，從舞蹈與歌唱練習中重建尊嚴，但刑滿釋放後才是真正的考驗，趙麗穎與蘭西雅必須克服犯罪前科的標籤與現實生存的壓力，攜手從逆境中重生。

身為《向陽花》出品人之一的趙麗穎分享幕後花絮，談及在組建女子表演隊時，因為表演排練的曲目是《感恩的心》，當時她看到監獄裡所有女孩子都非常真情實感的排練，傾盡所有地去感受角色，也讓她對於這首歌產生不一樣的感情，直言：「那時候真的一唱到這首歌就很想哭。」

趙麗穎在《向陽花》有精彩演出。（愛奇藝國際站提供）趙麗穎在《向陽花》有精彩演出。（愛奇藝國際站提供）

劇中「向陽・花」代表的不是一朵花，而是許多小花組成的花，希望她們向陽而生，化作一群陽光女子，走出自己人生的路。

為迎接即將到來的農曆春節假期，愛奇藝國際版推出戲劇限時免費看活動，即日起至2月14日，包括熱門劇集《白月梵星》、《一笑隨歌》、《唐朝詭事錄之西行》、《生萬物》以及話題韓綜《換乘戀愛4》都能馬上開追。2月12日起，則有《淮水竹亭》、《赴山海》、《唐朝詭事錄之長安》、《臨江仙》、《仙台有樹》、《大生意人》、《無憂渡》、《狂飆》開放限時免費看，春節必追宮鬥劇由《延禧攻略》陪伴度過整個假期。

此外，今年在愛奇藝台灣站官方YouTube頻道上，將開啟首次「24h直播馬拉松」活動，從2月13日起至2月18日，由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》以及劉詩詩與劉宇寧主演的《一念關山 》輪番直播不間斷，而2月18日後亦有強檔電視劇接連上陣，都將陪觀眾一起度過熱鬧新年。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中