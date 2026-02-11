中國版《陽光女子合唱團》？ 趙麗穎淪階下囚 監獄練唱《感恩的心》全場淚崩

趙麗穎、蘭西雅、啜妮、王菊、程瀟主演《向陽花》。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》上映至今全台累積票房直逼5億大關，片中監獄女囚的哀樂賺取無數熱淚。中國也有類似題材，由馮小剛執導、趙麗穎主演的女囚電影《向陽·花》去年在中國上映，累積票房約3.6億台幣。

趙麗穎飾演的「高月香」，為替女兒植入人工耳蝸籌措高額手術費，不惜進行色情直播非法牟利，因此鋃鐺入獄，在獄中她認識了失語少女蘭西雅、涉毒大姐頭王菊等獄友並組成「向陽花」表演小隊，從舞蹈與歌唱練習中重建尊嚴，但刑滿釋放後才是真正的考驗，趙麗穎與蘭西雅必須克服犯罪前科的標籤與現實生存的壓力，攜手從逆境中重生。

身為《向陽花》出品人之一的趙麗穎分享幕後花絮，談及在組建女子表演隊時，因為表演排練的曲目是《感恩的心》，當時她看到監獄裡所有女孩子都非常真情實感的排練，傾盡所有地去感受角色，也讓她對於這首歌產生不一樣的感情，直言：「那時候真的一唱到這首歌就很想哭。」

劇中「向陽・花」代表的不是一朵花，而是許多小花組成的花，希望她們向陽而生，化作一群陽光女子，走出自己人生的路。

