73歲李立群回河南祭祖 父親墳前長跪憂心「回不去了」

現年73歲的李立群近年常透露自己年歲已高，走不太動了！（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕身為表演工作坊創立人之一的李立群，近日在微博上傳自己回湖南孟州到父親墳前祭拜的短片，長達30分鐘的影像裡，他坦言自己年歲已高，憂心能再跋山涉水回鄉祭拜的機會不知還有幾次，言語間滿是愧疚與牽掛，據悉，他特地將逝世於台灣的父親骨灰移回老家安葬，求的就是一個「落葉歸根」的念想。

此次回鄉，他不但品嚐了心心念念的涼粉，也和許久未見的親友敘舊，他在鏡頭前一一叫出親友的名字，不忘感慨「人越老越念家」，直呼能趕在年前回鄉祭祖、過小年，是對「根」的眷戀。但此前李立群曾因脫口「打仗會死守台灣」激怒小粉紅，雖隨即改口「只有一個中國」，但多年來立場仍備受中國質疑，此次拍片也是想讓中國觀眾相信他心繫故土，導正流言蜚語。

現年73歲的李立群，在台灣曾是紅極一時的老戲精，廣告、劇場、電視、電影皆有其代表作，知名如《光陰的故事》、《暗戀桃花源》、《黑皮與白牙》、《阿爸的情人》等作品，隨即引起中國娛樂圈注意，並向他招手，但可惜的是，到中國發展的李立群反而作品質感銳降，更被網友封為「爛戲王」。

而他最近一部在中國上映的電影作品，是和女兒李元元合作，題材訴諸「兩岸一家親」，本以為是十分討喜的票房吸金利器，沒想到這部成本高達3000萬人民幣（約台幣1.2億元）的大作，在中國上映11天僅有約9萬多元票房，最後認賠作收。

