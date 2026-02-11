自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

73歲李立群回河南祭祖 父親墳前長跪憂心「回不去了」

現年73歲的李立群近年常透露自己年歲已高，走不太動了！（翻攝自微博）現年73歲的李立群近年常透露自己年歲已高，走不太動了！（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕身為表演工作坊創立人之一的李立群，近日在微博上傳自己回湖南孟州到父親墳前祭拜的短片，長達30分鐘的影像裡，他坦言自己年歲已高，憂心能再跋山涉水回鄉祭拜的機會不知還有幾次，言語間滿是愧疚與牽掛，據悉，他特地將逝世於台灣的父親骨灰移回老家安葬，求的就是一個「落葉歸根」的念想。

此次回鄉，他不但品嚐了心心念念的涼粉，也和許久未見的親友敘舊，他在鏡頭前一一叫出親友的名字，不忘感慨「人越老越念家」，直呼能趕在年前回鄉祭祖、過小年，是對「根」的眷戀。但此前李立群曾因脫口「打仗會死守台灣」激怒小粉紅，雖隨即改口「只有一個中國」，但多年來立場仍備受中國質疑，此次拍片也是想讓中國觀眾相信他心繫故土，導正流言蜚語。

現年73歲的李立群，在台灣曾是紅極一時的老戲精，廣告、劇場、電視、電影皆有其代表作，知名如《光陰的故事》、《暗戀桃花源》、《黑皮與白牙》、《阿爸的情人》等作品，隨即引起中國娛樂圈注意，並向他招手，但可惜的是，到中國發展的李立群反而作品質感銳降，更被網友封為「爛戲王」。

而他最近一部在中國上映的電影作品，是和女兒李元元合作，題材訴諸「兩岸一家親」，本以為是十分討喜的票房吸金利器，沒想到這部成本高達3000萬人民幣（約台幣1.2億元）的大作，在中國上映11天僅有約9萬多元票房，最後認賠作收。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中