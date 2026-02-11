賈永婕造訪義光教會 「走遍血案發生地」震撼發聲：很慚愧

賈永婕造訪義光教會。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕電影《世紀血案》日前掀起高度爭議，讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再次受到討論，台北101董座賈永婕日前在社群發文直言「我想知道真相」，引發不少網友共鳴，行動派的賈永婕今（11）日更造訪了原為林義雄宅邸的義光教會，此舉也被網友大讚形容她根本是「轉型正義油罐車」。

賈永婕今早就被網友發現已悄悄造訪義光教會，晚間她則曬出多張教會內部的照片並提到她走遍一樓以及地下室，「這裡很平靜。很難想像，曾經發生過那麼殘酷無情的事件。教會的各處還留著孩子們生活的足跡，好像在告訴每一個走進來的人：他們熱愛音樂，這裡曾經充滿孩子們的歡笑。而這裡現在依然充滿音樂、歡笑與愛！」

賈永婕坦言，過去雖然幾次聽聞林宅血案，卻總是讓事件刻意從眼前飄過，「也許在潛意識裡，我不想去面對自己從小到大根深蒂固的認知。不想認知崩壞。很慚愧，我不只是對事件的年代與細節不清楚，就連發生的地點，我也一直以為是在很偏遠的地方。沒想到，原來近在咫尺。」

也提到小時候她住在民生社區，距離案發現場就三公里，跑步20分鐘就到。婚後她在大安區也住了二十多年，一天到晚來來回回在大安森林公園跑步，卻完全不知道。「原來我一直活在另一個平行時空。現在我只想真真實實地，把不及格的台灣真實歷史學分補修。站在這裡，看著十字架，我突然明白，愛不是否認傷痛，而是記得、承接，然後繼續往前。」網友也紛紛大讚賈永婕行動派的表現，稱讚她是俠女，「謝謝你花時間認識並了解，一起繼續努力」、「謝謝妳讓更多人一起重新認識這片土地」。

