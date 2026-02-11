自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

開演前5分鐘喊卡！朴正民《少年Pi》突取消 戲迷氣炸「補償方案」曝

朴正民主演《少年Pi的奇幻漂流》在開演5分鐘前喊卡，令戲迷全傻眼。（翻攝自Naver）朴正民主演《少年Pi的奇幻漂流》在開演5分鐘前喊卡，令戲迷全傻眼。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國實力派演員朴正民時隔8年，重返舞台劇演出，不料主演《少年Pi的奇幻漂流》今傳出在開演前5分鐘臨時取消，導致大批戲迷全傻眼，難掩憤怒和失望。

朴正民11日透過經紀公司Sam Company的社群平台發文表示：「想到觀眾們背對著尚未開啟的劇場大門、無奈轉身離去的失落感，我就算有十張嘴也說不出任何話來。」

原定於前晚7點30分在首爾GS藝術中心上演的《少年Pi的奇幻漂流》，卻在開演前5分鐘突然宣布取消。

當晚原計畫由朴正民、黃萬益、朱雅等人登台演出，觀眾反彈聲浪相當強烈，尤其是距離開演僅剩5分鐘才通知取消，更引發不滿。部分觀眾在網路社群表示：「特地從外地請假上來，卻在演出前才被告知取消」，難掩憤怒與失望。

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇在韓國上演中。（翻攝自Naver）《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇在韓國上演中。（翻攝自Naver）

製作公司S&Co表示：「部分燈光設備突發技術問題，雖嘗試修復，但判斷難以順利完成演出，因此不得不取消。由於燈光設備無法正常運作，考量安全因素才做出此決定。」

製作單位將為當日未能觀賞演出的觀眾，於16日加開一場補演，觀眾可於原座位觀賞，並退還票價10%，若不願意補看或無法出席的觀眾，可獲得票價110%的退款。

朴正民也表示：「我向製作公司提出加開特別場次的建議，製作方也欣然接受。雖然明白補演無法完全彌補所有人的失落，但仍希望能多少帶來一點安慰。」

製作公司指出，經過上午的全面檢查後，燈光設備問題已排除，後續演出將正常進行。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中