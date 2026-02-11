開演前5分鐘喊卡！朴正民《少年Pi》突取消 戲迷氣炸「補償方案」曝

朴正民主演《少年Pi的奇幻漂流》在開演5分鐘前喊卡，令戲迷全傻眼。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國實力派演員朴正民時隔8年，重返舞台劇演出，不料主演《少年Pi的奇幻漂流》今傳出在開演前5分鐘臨時取消，導致大批戲迷全傻眼，難掩憤怒和失望。

朴正民11日透過經紀公司Sam Company的社群平台發文表示：「想到觀眾們背對著尚未開啟的劇場大門、無奈轉身離去的失落感，我就算有十張嘴也說不出任何話來。」

請繼續往下閱讀...

原定於前晚7點30分在首爾GS藝術中心上演的《少年Pi的奇幻漂流》，卻在開演前5分鐘突然宣布取消。

當晚原計畫由朴正民、黃萬益、朱雅等人登台演出，觀眾反彈聲浪相當強烈，尤其是距離開演僅剩5分鐘才通知取消，更引發不滿。部分觀眾在網路社群表示：「特地從外地請假上來，卻在演出前才被告知取消」，難掩憤怒與失望。

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇在韓國上演中。（翻攝自Naver）

製作公司S&Co表示：「部分燈光設備突發技術問題，雖嘗試修復，但判斷難以順利完成演出，因此不得不取消。由於燈光設備無法正常運作，考量安全因素才做出此決定。」

製作單位將為當日未能觀賞演出的觀眾，於16日加開一場補演，觀眾可於原座位觀賞，並退還票價10%，若不願意補看或無法出席的觀眾，可獲得票價110%的退款。

朴正民也表示：「我向製作公司提出加開特別場次的建議，製作方也欣然接受。雖然明白補演無法完全彌補所有人的失落，但仍希望能多少帶來一點安慰。」

製作公司指出，經過上午的全面檢查後，燈光設備問題已排除，後續演出將正常進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法