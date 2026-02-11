自由電子報
娛樂 最新消息

King&Prince紅白記者會「超大方舉動」 全場都沒料到

〔記者傅茗渝／台北報導〕萬眾矚目的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於2月16日除夕夜強勢播出。今年不僅舞台卡司星光熠熠，幕後與暖場主持陣容同樣話題十足。由主播張寧、顏明儀、郭于中、陳酈亭及謝安組成的主播團，分別坐鎮幕後花絮、小巨蛋暖場及國際嘉賓記者會，帶領觀眾直擊巨星們私下最真誠的一面。

張寧（左）攜手顏明儀主持《紅白》幕後花絮，帶領觀眾一探幕後秘辛。（台視提供）張寧（左）攜手顏明儀主持《紅白》幕後花絮，帶領觀眾一探幕後秘辛。（台視提供）

幕後花絮由張寧與首度挑戰的顏明儀搭檔主持。兩人同步點名「小炫風」林志穎是今年最亮眼的星光，強大的舞台渲染力讓主播秒變「迷妹」。此外，國際嘉賓King&Prince與&TEAM的表現也令人驚艷，不僅在後台苦練中文吉祥話，King&Prince更在記者會上加碼演出，展現極高親和力，連日本網友都紛紛留言直呼：「看到了不一樣的偶像面貌！」

郭于中與陳酈亭搭檔暖場，炒熱小巨蛋現場氣氛。（台視提供）郭于中與陳酈亭搭檔暖場，炒熱小巨蛋現場氣氛。（台視提供）

負責暖場重任的郭于中今年成功「圓夢」，成為首位在小巨蛋舞台獻唱的主播，讓他直呼滿足。而初登大舞台的陳酈亭則坦言事前「緊張到快吐了」，所幸在搭檔的鼓勵下，順利將壓力轉化為與萬名觀眾同樂的興奮感。

謝安擔任King&Prince與&TEAM記者會主持人。（台視提供）謝安擔任King&Prince與&TEAM記者會主持人。（台視提供）

談到春節計畫，張寧將為父親慶祝七十大壽；熱愛競速的顏明儀則打算去台中挑戰卡丁車。負責國際記者會的謝安，除夕當天將在棚內陪觀眾守歲，隨後計畫投入個人滑雪特訓，為下個雪季儲備戰力。

